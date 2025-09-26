Padre de Miguel Uribe Turbay acusa a Gustavo Petro de “entorpecer” la investigación del asesinato de su hijo

Por Fernando del Rincón y Rocío Muñoz-Ledo, CNN en Español

Un mes después de la muerte del senador y precandidato a la presidencia de Colombia Miguel Uribe Turbay, su padre Miguel Uribe Londoño acusó al presidente Gustavo Petro de “entorpecer” la investigación sobre lo que ocurrió en el atentado en contra de su hijo.

“Miguel no tuvo protección (…) Nadie nos va a devolver a Miguel. Pero sí queremos llegar a los autores intelectuales, y creo que vamos por buen camino. La Fiscalía está haciendo muy buen trabajo”, afirmó Uribe Londoño durante una entrevista en el programa Conclusiones de CNN en Español.

Sin embargo, dijo que “el obstáculo” es el presidente de Colombia: “¿Qué teme Gustavo Petro, que se descubra que trata siempre de estorbar y entorpecer la investigación?”, dijo. “Esa es una pregunta que yo le hago a él: en vez de engañar, en vez de distraer, en vez de distorsionar y de hostigarme a mí, si es que él sabe algo de quiénes son los asesinos asesinos intelectuales de Miguel que nos cuente él porque no puede seguir haciendo lo que está haciendo”, agregó.

CNN solicitó comentarios a la Presidencia de Colombia sobre las declaraciones de Uribe Londoño y está a la espera de respuesta.

Uribe, de 39 años, sufrió un atentado con arma de fuego el 7 de junio durante un acto político en Bogotá y murió el 11 de agosto, tras pasar dos meses en cuidados intensivos en una clínica privada de la capital colombiana. Era nieto del expresidente Julio César Turbay Ayala e hijo de Diana Turbay, una periodista secuestrada por el Cartel de Medellìn liderado por Pablo Escobar y asesinada en 1991 durante una fallida operación de rescate.

Las autoridades colombianas han detenido hasta el momento a siete personas presuntamente involucradas en el ataque contra Uribe Turbay.

Un juez condenó a finales de agosto a un joven de 15 años acusado de disparar contra el senador a siete años en un centro especializado de atención. El adolescente, que anteriormente había rechazado los cargos, se declaró luego culpable de intento de homicidio y de cargos relacionados con armas de fuego, según la Fiscalía.

Los otros detenidos se han declarado inocentes de los cargos.

Tras la muerte de Uribe Turbay, que conmocionó al país entero, su padre decidió ocupar su lugar en la carrera hacia la presidencia de Colombia para 2026.

“No tengo miedo. No puedo tener miedo. ¿Sabes por qué? Porque yo perdí todo”, dijo Uribe Londoño.

