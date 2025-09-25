La oficina de presupuesto de la Casa Blanca amenaza con despidos masivos si el Gobierno cierra

Por Adán Cancryn y Tami Luhby, CNN

La oficina de presupuesto de la Casa Blanca ha ordenado a las agencias federales que preparen planes para despidos masivos en caso de un cierre del Gobierno, con instrucciones para paralizar programas que legalmente no están obligados a continuar.

La directiva, delineada en un memorando de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) a las agencias y obtenida por CNN representa una ruptura radical con el manejo del Gobierno de escenarios de cierres anteriores y una escalada por parte de la administración Trump en medio de un enfrentamiento con los demócratas del Congreso sobre el financiamiento federal.

En el memorando, la OMB ordena a las agencias identificar programas cuyos fondos caducarán si el Congreso no cumple con el plazo de financiación del 30 de septiembre y que no tengan una fuente alternativa de financiación.

Dichos programas deberían ser objeto de recortes drásticos de personal que podrían eliminar permanentemente los empleos que se consideren “incongruentes” con las prioridades del presidente Donald Trump.

“Seguimos teniendo la esperanza de que los demócratas en el Congreso no desencadenen un cierre y que las medidas descritas anteriormente no sean necesarias”, escribió la OMB en el memorando.

Un portavoz de la OMB se negó a hacer comentarios.

El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, calificó el documento como “un intento de intimidación”.

“Donald Trump ha estado despidiendo a empleados federales desde el primer día, no para gobernar, sino para intimidar”, declaró Schumer el miércoles por la noche. “Esto no es nada nuevo y no tiene nada que ver con la financiación del Gobierno. Estos despidos innecesarios serán revocados en los tribunales o la administración acabará contratando de nuevo a los trabajadores, como hizo hoy mismo”.

Es probable que la amenaza de pérdidas masivas de empleos en todo el Gobierno intensifique aún más la disputa partidista por la financiación durante la próxima semana, donde los demócratas han exigido una serie de concesiones a cambio de mantener el Gobierno abierto hasta noviembre.

En particular, los demócratas insisten en una extensión de los subsidios federales mejorados para la cobertura de la Ley de Atención Médica Asequible, que expirarán a finales de año.

La Casa Blanca y los republicanos del Congreso se han negado hasta ahora, insistiendo en una supuesta prórroga “limpia”.

A principios de esta semana, Trump canceló una reunión prevista con líderes demócratas para abordar el impasse financiero, rechazando rotundamente sus demandas.

El memorando de la OMB del miércoles reafirmó esa postura, calificando de “insensata” la posición de los demócratas y señalando que seguiría financiando “prioridades fundamentales de la administración Trump” en caso de un cierre.

La planificación de despidos masivos en otras áreas del Gobierno, añadió la oficina, continuaría a menos que los demócratas adopten la posición de la administración y aprueben una extensión limpia de la financiación.

El memorando es el esfuerzo más reciente, y quizás el de mayor alcance, de la administración Trump para reformar y reducir la plantilla federal.

En febrero, Trump firmó un decreto que instruía a las agencias a elaborar planes para una reducción a gran escala de personal. Los resultados fueron dispares: algunas agencias despidieron a una parte considerable de su personal, otras redujeron al menos una parte de sus despidos y otras pidieron a algunos empleados que se marcharon que regresaran a sus puestos.

El esfuerzo actual se anticipó en otro memorando que la OMB y la Oficina de Administración de Personal enviaron a las agencias a finales de febrero en relación con el decreto.

Aquel documento instaba a los líderes departamentales a identificar, antes del 13 de marzo, a todos los componentes y empleados de la agencia que desempeñan funciones no obligatorias por ley o reglamento y que no suelen ser designados como esenciales durante un lapso de asignación presupuestaria.

En otra medida inusual, la OMB aún no ha publicado los planes de contingencia de las agencias para el cierre en su sitio web, a pesar de que la financiación del Gobierno federal caducará en menos de una semana a menos que el Congreso actúe.

En su memorando, la OMB indicó que hasta la fecha había recibido planes de contingencia actualizados de “muchas, pero no todas” las agencias. Los planes detallan qué funciones y empleados se consideran esenciales durante un cierre y continuarán a pesar del impasse.

Estos trabajadores permanecen en sus puestos, aunque muchos no recibirán su salario hasta que el Congreso apruebe la financiación correspondiente.

Cada cierre gubernamental es diferente, pero servicios clave, como los pagos de la Seguridad Social, las fuerzas del orden, el control del tráfico aéreo y la patrulla fronteriza, continúan sin interrupciones.

Cierres anteriores han clausurado parques nacionales y museos, paralizado las inspecciones de alimentos, cancelado audiencias de inmigración, y retrasado algunos préstamos federales a compradores de vivienda y pequeñas empresas, entre otros impactos.

En marzo, la última vez que se vislumbró un cierre del Gobierno federal antes de ser evitado, más de 1,4 millones de empleados fueron considerados esenciales y habrían tenido que presentarse a trabajar, según Rachel Snyderman, directora general de política económica del Centro de Política Bipartidista. Aproximadamente 750.000 de ellos habrían seguido cobrando, ya que sus salarios se financiaban con otras fuentes.

Otros casi 900.000 trabajadores habrían sido suspendidos sin goce de sueldo. (Snyderman señaló que las estimaciones no incluían los despidos y las salidas que se produjeron en las primeras semanas de la administración Trump).

Un portavoz del Sindicato Nacional de Empleados del Tesoro, el segundo sindicato más grande de trabajadores federales, indicó que no tiene conocimiento del memorando, mientras que la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Los defensores de tendencia izquierdista criticaron la idea de utilizar un cierre para desmantelar la fuerza laboral federal.

“Dejando de lado la cuestión de la legalidad, esto sería una acción de enorme daño a la nación, que la privaría innecesariamente de talento y experiencia”, declaró Bobby Kogan, exfuncionario de la OMB durante la administración Biden y director sénior de política presupuestaria federal del Center for American Progress. “Además, es una extorsión. ‘Dennos lo que queremos en una lucha por la financiación, o perjudicaremos al país’”.

