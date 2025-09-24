Colorado Ski Resorts experience first snowfall before the upcoming season
STATEWIDE, Colo. (KRDO) -- Colorado Ski resorts this week have experienced their first snowfall before the upcoming season.
The video, which can be watched above, is from Loveland Ski Area and captures the snow on the peaks on September 24. Loveland anticipates an opening day in late October to early November.
On The Snow has posted the following dates for projected opening dates for ski resorts in Colorado:
- Wolf Creek Ski Area - October 24, 2025
- Loveland Ski Area - October 31, 2025
- Arapahoe Basin Ski Area - November 02, 2025
- Breckenridge - November 07, 2025
- Copper Mountain - November 07, 2025
- Eldora Mountain Resort - November 07, 2025
- Keystone - November 08, 2025
- Winter Park - November 08, 2025
- Vail - November 14, 2025
- Purgatory - November 15, 2025
- Monarch Mountain - November 21, 2025
- Powderhorn - November 22, 2025
- Steamboat - November 22, 2025
- Beaver Creek - November 26, 2025
- Crested Butte Mountain Resort - November 27, 2025
- Aspen Snowmass - November 28, 2025
- Ski Granby Ranch - November 28, 2025
- Telluride - November 28, 2025
- Howelsen Hill - November 29, 2025
- Cooper - December 10, 2025
- Sunlight Mountain Resort - December 12, 2025
- Echo Mountain - December 26, 2025
- Silverton Mountain - December 26, 2025
