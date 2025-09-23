YouTube elimina el canal del presidente Nicolás Maduro en medio de sanciones de EE.UU. y crecientes tensiones en el Caribe

Por Isa Cardona Michael Rios, CNN

YouTube eliminó el canal oficial del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, junto con la cuenta perteneciente al Ministerio de Defensa del país, lo que sugiere que lo hizo para cumplir con las sanciones de EE.UU.

La cuenta de Maduro, con más de 200.000 suscriptores, presentaba regularmente sus discursos y fragmentos de su programa semanal en la televisora estatal Telesur. El medio informó que su cuenta se desconectó el viernes sin ninguna justificación.

Las eliminaciones se producen mientras aumentan las tensiones entre EE.UU. y Venezuela. El Gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump, mantiene amplias sanciones contra Maduro y su círculo cercano, acusando a su Gobierno de corrupción y violaciones a los derechos humanos.

EE.UU. ofreció una recompensa de US$ 50 millones por la captura de Maduro, a quien acusa de narcotráfico.

“YouTube, como todas las empresas en Estados Unidos, está obligada a cumplir con las sanciones estadounidenses”, dijo el martes el portavoz de YouTube, Jack Malon. “Google está comprometido con el cumplimiento de las sanciones aplicables y las leyes de comercio, y hace cumplir las políticas relacionadas bajo nuestros Términos de Servicio”.

CNN se puso en contacto con el Departamento de Estado de EE.UU. para obtener más información.

EE.UU. desplegó varios buques de guerra de la Marina en el Caribe como parte de sus operaciones antidrogas de largo alcance cerca de la costa venezolana. En las últimas semanas, EE.UU. dijo que realizó al menos tres ataques mortales contra embarcaciones que supuestamente transportaban narcóticos desde Venezuela: uno que dejó 11 muertos, otro con tres fallecidos y un tercero con tres más, según Trump. El presidente dijo el martes pasado que hubo al menos otro ataque, pero no dio detalles.

