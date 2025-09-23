“¿Mamá y papá no vuelven a casa?”: niños estadounidenses quedan abandonados cuando ICE se lleva a sus padres

Por Blake Ellis, Melanie Hicken, Kyung Lah y Anna-Maja Rappard

Febe y Angelo Pérez estaban dormidos en sus camas cuando los agentes de inmigración llegaron por su madre.

Con solo 6 y 9 años, los hermanos —ambos ciudadanos estadounidenses de Texas— no entendían quiénes eran los hombres con chalecos tácticos ni qué era “ICE”. Y no oyeron a un agente decirle a su madre, Kenia, que los Servicios de Protección Infantil los recogerían y los colocarían en un hogar de acogida si no encontraba a alguien que los cuidara.

Lo único que sabían era que les estaban arrebatando a su madre, su única madre desde que su padre murió cinco años atrás.

En todo el país, niños nacidos en Estados Unidos como Febe y Angelo se han convertido en daños colaterales de la ofensiva sin precedentes de la administración Trump contra los inmigrantes indocumentados.

CNN identificó a más de 100 niños ciudadanos estadounidenses, desde recién nacidos hasta adolescentes, que se quedaron varados sin padres debido a las medidas migratorias de este año, según una revisión de campañas de financiación colectiva verificadas, registros públicos y entrevistas con familias, amigos, abogados de inmigración y otros defensores.

Estos casos se han desarrollado a medida que la administración Trump ha abandonado la “aplicación humana” de las leyes de inmigración al deportar a madres y padres que ingresaron al país ilegalmente, según documentos de política.

Desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo en enero, niños estadounidenses de todo el país han quedado al cuidado de familiares, vecinos, amigos, compañeros de trabajo e incluso desconocidos.

Sus padres fueron detenidos durante redadas en lugares de trabajo, desde granjas hasta plantas empacadoras de carne, al salir de los controles con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) o al dejar a sus hijos en la escuela.

En algunos casos, el ICE parece haber violado protecciones que aún se mantienen en las políticas oficiales al no dar tiempo a los padres indocumentados para encontrar un cuidador adecuado o planificar el viaje de sus hijos mientras son detenidos y deportados, según descubrió CNN.

A diferencia de los niños inmigrantes, los hijos estadounidenses de inmigrantes no están bajo la jurisdicción del ICE y no son monitoreados por la agencia.

Un portavoz del ICE no proporcionó datos sobre el número de casos que la agencia conoce en los que niños ciudadanos estadounidenses han sido separados de sus padres y no hizo comentarios sobre la eliminación de la palabra “humanitario” en las políticas oficiales del ICE.

El portavoz afirmó que el ICE hace todo lo posible para que los padres puedan designar un tutor o que sus hijos los acompañen al momento de la deportación.

“CNN está tratando de ocultar el hecho de que cada uno de los padres inmigrantes ilegales que defienden eligió voluntariamente violar las leyes administrativas y penales de nuestra nación y, como resultado de esas decisiones, son responsables de lo que les sucede a sus hijos, al igual que cualquier padre ciudadano estadounidense que infringe la ley cuando es llevado a la cárcel”, dijo el portavoz.

Los relatos recopilados por CNN incluyen a una niña con autismo de 11 años que fue colocada en un hogar de acogida en Nebraska cuando el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvo a su padre en junio, y a una bebé de 10 meses que fue abandonada con amigos de la familia cuando su madre soltera fue arrestada durante una redada en una plantación de cannabis en el sur de California en julio.

En Michigan, la hija mayor de cuatro hermanos supuestamente abandonó sus planes de ir a la universidad en otoño para poder criar a sus tres hermanos menores tras la detención de su padre viudo.

“Es literalmente la peor pesadilla de un niño que alguien venga a llevarse a sus padres en plena noche”, dijo Wendy Cervantes, experta en políticas migratorias con amplia experiencia, quien ha trabajado con legisladores demócratas y republicanos para ayudar a elaborar políticas federales que protejan a los hijos de inmigrantes. “Sea cual sea el resultado, estás poniendo la vida de un niño patas arriba”.

Agentes federales, equipados con equipo antidisturbios, lanzaron granadas aturdidoras y bombas de humo contra los manifestantes durante un allanamiento a dos plantaciones de cannabis cerca de la costa de California este verano.

Al disiparse el humo, varios empleados resultaron heridos y un trabajador que huía de una de las instalaciones se desplomó desde 9 metros del techo de un invernadero y falleció.

Las redadas fueron noticia por la escena caótica y mortal que se desarrolló, así como por los informes de que un manifestante disparó contra agentes de ICE.

Lo que pasó en gran medida desapercibido fue cuántos niños ciudadanos estadounidenses (más de una decena, según el análisis de CNN) se quedaron sin padres que los cuidaran.

Un joven de 15 años terminó solo con sus dos hermanos menores, de 8 y 9 años, cuando arrestaron a su madre, según declaró su abogado de inmigración a CNN. Desde la detención, la madre le había dicho al abogado que quería ver a sus hijos lo antes posible. Pero fue deportada a México solo tres días después de la redada.

Martita Martínez-Bravo y su pequeña organización sin fines de lucro, Amigos de los Trabajadores del Campo, han estado intentando cubrir algunas de las necesidades, recolectando donaciones y entregando pañales, fórmula, ropa y juguetes a quienes los necesitan.

Desde las redadas, que detuvieron a más de 300 trabajadores indocumentados, el teléfono de Martínez-Bravo suena constantemente. Muchas familias que la contactan han perdido a su principal o único sostén económico, dejando al padre o madre sin recursos para pagar el alquiler y otras facturas.

Dijo que algunas de las llamadas más alarmantes provienen de personas que, inesperadamente, ahora cuidan niños. Recordó una llamada sobre una niñera que llegó a una de las granjas con dos bebés en brazos la mañana después de la redada. Sus padres nunca habían regresado a casa, según le dijeron a Martínez-Bravo.

“No hay apoyo gubernamental, así que toda la ayuda que reciben proviene de organizaciones sin fines de lucro y familias”, dijo Martínez-Bravo. “Esto pone a los niños en riesgo”.

Martínez-Bravo llevaba una alegre blusa roja bordada un viernes por la tarde el mes pasado cuando dejó una gran bolsa de Target llena de suministros, incluidos cepillos de dientes, pasta de dientes y toallitas Lysol, en un apartamento de una habitación donde siete personas habían estado viviendo durante más de un mes.

El apartamento era pequeño cuando vivíamos solo una familia de cuatro: dos trabajadores agrícolas y sus dos hijos. Pero luego, la pareja acogió a tres niños más —su sobrina y dos sobrinos— cuando los padres de esos niños fueron detenidos y deportados rápidamente.

Los tíos tenían dificultades para pagar la comida y el alquiler, y el casero les dijo que había demasiada gente viviendo en el pequeño apartamento. El estrés era tan grande que la tía, que también es indocumentada, sufría dolores de cabeza constantemente. Apenas la semana anterior, había tenido que ir al hospital, según contó.

Cuando ya no podía costear una niñera para el menor, dijo, un amigo de la familia llevó al niño de dos años —ciudadano estadounidense— al otro lado de la frontera para vivir con su padre en Tijuana, México.

El padre dijo que había llegado a Estados Unidos días después de encontrar a su propio padre muerto a tiros en su casa en México. Contó que él y su hijo ahora comparten habitación con un compañero de piso, mientras que su esposa se queda con su familia a miles de kilómetros de distancia.

Encontró trabajo en una granja y trabaja seis días a la semana, pero gana menos de 20 dólares al día. Después de pagar la guardería, le cuesta mucho comprar comida y pañales, indicó.

De vuelta en California, la tía dice que le preocupa estar separada de sus hijos, un adolescente y un niño de 4 años, ambos nacidos en Estados Unidos y ciudadanos estadounidenses.

Quiere un futuro mejor para ellos, uno en el que no regresen a casa después de largas jornadas recogiendo productos, cubiertos de barro como ella y su padre.

“Ahora me siento triste por todo lo que está pasando”, dijo. “¿Qué pasa si me lleva ICE?”.

Las medidas represivas anteriores contra la inmigración se habían centrado principalmente en inmigrantes que tenían antecedentes penales violentos o eran recién llegados.

Pero ahora, mientras los agentes de inmigración se esfuerzan por cumplir con las agresivas cuotas de la administración Trump de 3.000 arrestos por día, muchos inmigrantes que han vivido en el país durante una década o más sin antecedentes penales están siendo arrestados, detenidos y deportados, a menudo en cuestión de semanas o incluso días.

Muchos padres en los casos identificados por CNN habían asistido diligentemente a sus citas de inmigración, pagado impuestos y recibido permisos de trabajo y otras autorizaciones para permanecer en el país, según entrevistas y registros de padres, familias y abogados.

En documentos de políticas anteriores, el ICE señaló que existían circunstancias limitadas en las que la detención es apropiada para los padres.

Si bien no era insólito que bajo administraciones anteriores los padres inmigrantes terminaran deportados, históricamente el ICE ha otorgado a sus agentes discreción para evitar que los niños sean separados de sus únicos cuidadores.

El ICE ha adoptado un enfoque diferente durante el segundo mandato de Trump.

El “zar fronterizo” del gobierno, Tom Homan, ha reiterado que los padres son los culpables de entrar al país ilegalmente y tener hijos sin documentación. “Si estás en el país ilegalmente y decides tener un hijo con ciudadanía estadounidense, es tu responsabilidad”, declaró Homan a Politico en julio. “Si queremos enviar un mensaje al mundo entero… si tienes un hijo con ciudadanía estadounidense y eres inmune… nunca vamos a resolver este problema”.

ICE hizo eco de esto en su declaración a CNN, diciendo que incluso si un inmigrante indocumentado asiste a citas de inmigración, paga impuestos o recibe autorización para trabajar en EE.UU., “no está absuelto de su delito original de ingresar ilegalmente al país”.

Mientras tanto, la ”Directiva para Padres Detenidos” de la agencia ha sido modificada para debilitar las protecciones de los padres indocumentados, en particular eliminando el compromiso escrito de aplicar las leyes de deportación de forma humanitaria.

En su lugar, la guía establece que los agentes deben ser conscientes del impacto que las medidas de cumplimiento pueden tener en un menor de edad.

La política actualizada de la administración aún estipula que los padres indocumentados deben tener tiempo para encontrar un cuidador adecuado o planificar el viaje de sus hijos. Sin embargo, algunos padres detenidos han alegado que no se les concedieron dichas adaptaciones, según abogados de inmigración y relatos detallados en entrevistas y campañas de recaudación de fondos en línea.

En un caso, una niña fue colocada en un hogar de acogida a pesar de tener familiares dispuestos a cuidarla, según una organización sin fines de lucro. En otros, los padres fueron deportados tan rápido que no tuvieron tiempo suficiente para obtener pasaportes para que sus hijos pudieran reunirse con ellos.

“Este ICE no está ejerciendo su discreción”, dijo Heidi Altman, vicepresidenta de políticas del Centro Nacional de Derecho de Inmigración. “El sistema de pesos y contrapesos que existía ha desaparecido”.

En Honduras y Guatemala —dos países a los que están siendo deportados muchos inmigrantes indocumentados— los padres están llegando sin sus hijos ciudadanos estadounidenses y dicen que no les dieron la opción de traerlos, según investigadores del grupo de defensa sin fines de lucro Comisión de Mujeres Refugiadas después de visitar ambos lugares.

“Algunos padres llegaban desconsolados porque no sabían dónde estaban sus hijos ni quién los cuidaba”, dijo Zain Lakhani, director de derechos y justicia para migrantes del grupo. “Esta es la nueva crisis de separación familiar”.

En su comunicado, el ICE indicó que los padres tienen la oportunidad de designar un tutor para que cuide a sus hijos o que los acompañen cuando sean deportados. “Esa decisión depende completamente de los padres inmigrantes indocumentados, y se les da un plazo razonable para tomarla”, declaró el portavoz.

Ante la creciente probabilidad de que padres indocumentados terminen bajo custodia de ICE, organizaciones sin fines de lucro han estado realizando talleres comunitarios para ayudar a los padres a considerar sus opciones, como designar tutores para sus hijos en caso de separación.

Legisladores de varios estados también han presentado recientemente leyes para facilitar que los padres designen cuidadores adecuados en caso de separación.

“Estamos presenciando cómo las familias se desgarran en tiempo real: padres detenidos, sin poder recoger a sus hijos de la escuela y la guardería”, declaró la asambleísta demócrata de California, Celeste Rodríguez, en un comunicado sobre la legislación que actualmente espera la firma del gobernador. “Este proyecto de ley no se trata solo de planificación; se trata de crear una red de seguridad”.

Mimi Lettunich estaba trabajando cuando recibió una llamada de un agente de inmigración preguntándole si podía recoger a los cuatro hijos de su amiga Jackie Merlos. La madre estaba detenida, y si no encontraba de inmediato a un ciudadano estadounidense que se hiciera cargo de sus hijos, terminarían en un hogar de acogida.

En cuestión de horas, Lettunich se encontró conduciendo por la autopista con sus trillizos de 9 años y su hermano de 7 a quienes cuida indefinidamente.

Los niños estaban sentados atónitos en el asiento trasero. Lettunich, en declaraciones a CNN, intentaba comprender lo que estaba sucediendo. No entendía por qué las autoridades migratorias se llevaban a Merlos y a su esposo, reconocidos empresarios locales que habían llegado a Portland, Oregón, desde Honduras hacía décadas.

Lettunich no había cuidado niños pequeños en años; sus propios hijos ya eran adultos. Y tenía un trabajo de tiempo completo. Mientras conducían hacia su casa en Portland, se dio cuenta de que ella y su esposo ni siquiera habían empezado a pensar en lo que necesitaban ni en cómo iba a funcionar todo esto: ¿Tenían cepillos de dientes? ¿Dónde iban a dormir? ¿Qué iban a cenar? ¿Cómo nos aseguramos de que se sintieran cómodos y, al mismo tiempo, de darles su espacio?

Esa primera noche en casa de Lettunich, los niños durmieron vestidos porque no tenían pijamas. Ella los consoló antes de dormir, diciéndoles que estaban a salvo y leyéndoles cuentos. Les dijo que podían considerarlo un “campamento de verano”, y ahora lo llaman “Campamento Reno” por la cantidad de ciervos que ven en el patio.

En los días y semanas siguientes, ella y su esposo han llevado a los niños a nadar, al zoológico y a cenar; cualquier cosa para animarlos. Como ellos también han tenido que seguir trabajando, los inscribieron en campamentos de día y suelen visitar a sus padres en detención los fines de semana.

Pero Lettunich dijo que se preocupa cada día por las consecuencias que tendrán que afrontar el resto de sus vidas debido a esta terrible experiencia. “Temen por sus padres”, dijo. “Se preguntan: ‘¿Mamá y papá no van a volver a casa?’”.

Uno de los niños lo ha estado reprimiendo todo, dijo. No quiere oír nada de lo sucedido ni hablar de ello; solo quiere “pensar en cosas felices”. Y todos han empezado a hablar con un psiquiatra para intentar procesar el trauma, añadió.

A menos de tres horas de distancia, en su celda en un centro de detención del ICE en Tacoma, Washington, su madre, Jackie Merlos, lidia con sus propias emociones y escribe entradas regulares en su diario sobre su experiencia y sus preocupaciones.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU., que inicialmente detuvo a Merlos y a su esposo, declaró a CNN que fue arrestada “cuando intentaba contrabandear inmigrantes ilegales a Estados Unidos” y que se estaban llevando a cabo los procedimientos formales de deportación.

Sin embargo, ni Merlos ni su esposo han sido acusados ​​de ningún delito, y Merlos ha declarado que ella y su familia simplemente se encontraban con su hermana, residente canadiense, en un parque en la frontera entre Estados Unidos y Canadá. El ICE no hizo comentarios.

Han pasado más de 70 días desde que Merlos fue separada de sus hijos, y su próxima fecha de audiencia judicial no es hasta mediados de octubre.

“Me siento impotente al no poder ver ni abrazar a mis hijos, jugar con ellos y verlos crecer”, escribió una semana después de que los separaran. “Estoy sufriendo, y mis hijos sufren psicológicamente. No es justo separar a los niños de sus padres”.

A veces, Merlos se convence de que lo que está pasando es solo una pesadilla de la que despertará. “Mi vida no tiene sentido sin ellos”, escribió.

Pero hasta que toda la familia esté reunida, instó a sus hijos a seguir orando y a continuar viviendo sus vidas sin ella.

“Por favor, no dejes de practicar tu piano (David), guitarra (Carlitos), violín (Abigail) y piano (Caleb)”, escribió Merlos.

Los pedidos de donaciones para ayudar a los niños varados han estado apareciendo en línea desde que se intensificaron los esfuerzos de inmigración a principios de este año.

En algunos casos, los propios niños solicitan apoyo financiero para pagar la comida, el alquiler y los servicios públicos.

Los adolescentes describen haber quedado solos con sus hermanos menores, y los recién graduados de la secundaria dicen que han abandonado la universidad y han regresado a casa con la esperanza de mantener a sus hermanos con alojamiento, comida y fuera del cuidado de desconocidos.

“Mi madre es la mujer más trabajadora que conozco. Es madre soltera de tres hijos y ha trabajado para que siempre tuviéramos todo lo que necesitábamos, pero todo por lo que había trabajado toda su vida le fue arrebatado”, escribió una hija en una recaudación de fondos en julio. “De verdad, todo ayuda”.

Dado que no se está haciendo un seguimiento público del número de niños abandonados por las continuas redadas de ICE y los esfuerzos de deportación, CNN utilizó la plataforma de financiación colectiva GoFundMe para ofrecer un panorama general del problema, así como entrevistas con familias y abogados, quienes confirmaron casos adicionales a la prensa.

El recuento de CNN de más de 100 niños ciudadanos estadounidenses no incluye a docenas de niños cuyo estatus de ciudadanía o edad no estaban claros, o cuyas recaudaciones de fondos no pudieron verificarse.

Las cuentas de recaudación de fondos, que GoFundMe confirmó a CNN que habían sido verificadas por el equipo de confianza y seguridad de la empresa, también sirvieron como ventana para ver dónde han ido a parar los niños separados de sus familias.

Algunos fueron llevados a hogares de acogida. La mayoría estaban al cuidado de amigos de la familia, miembros de la comunidad o parientes.

El ICE declaró que no podía comentar sobre el análisis de CNN porque incluía familias anónimas y parte de la información provenía de sitios web de financiación colectiva que, según denominó, eran “notoriamente sesgados y poco fiables”.

El portavoz no respondió a preguntas sobre la frecuencia con la que los niños terminaban en esta situación ni si se trataba de un seguimiento interno de la agencia.

Expertos en inmigración afirmaron que es difícil evaluar completamente la extensión del problema hasta que el gobierno federal haga un seguimiento exhaustivo y publique esos datos.

Millones de niños ciudadanos estadounidenses viven en hogares donde uno o ambos padres son indocumentados, según una investigación de Brookings Institution.

Los abogados contaron a CNN sobre casos que van desde una niña de 8 años que supuestamente vio a su madre soltera ser esposada y llevada por ICE hasta una niña de un año que actualmente vive con una familia de acogida mientras la madre de la pequeña lucha por la custodia.

“Es asombroso que estemos poniendo tanto énfasis en reducir las cifras de deportación y no pensando en todos los daños colaterales que estamos causando”, dijo Leecia Welch, subdirectora de litigios de la organización sin fines de lucro Children’s Rights, quien ha estado visitando a familias en centros de detención de inmigrantes para monitorear las condiciones. “Estamos traumatizando a todos los involucrados en estas situaciones, desestabilizando completamente sus vidas y causándoles un trauma a largo plazo”.

Eran alrededor de las 6:30 de la mañana cuando Kenia Pérez llegó a casa después de su turno nocturno en el hospital.

Se había detenido en la tienda para comprar leche para el cereal de su hija y estaba planeando entrar y despertar a sus hijos y prepararlos para la escuela, cuando vio dos autos grandes y desconocidos estacionados afuera de su departamento.

Los agentes de ICE la estaban esperando.

“Huye lo más lejos que puedas”, le escribió a su hijo Isaac, de 14 años, quien saltó por la ventana. Como Isaac también era indocumentado, le preocupaba que ICE se lo llevara también, dejando a Febe y Angelo sin familia en el país.

Agentes con chalecos tácticos y efectivos de la policía local la rodearon en el estacionamiento.

Desesperada por mantener a sus hijos fuera del sistema de acogida, su siguiente llamada fue a Jeff Chaney, un amigo de la familia y compañero de trabajo que había aceptado apenas un día antes tomar la tutela de los niños si ICE venía por ella, algo que la había puesto cada vez más nerviosa bajo la administración de Trump.

Pérez llevaba aproximadamente una década en Estados Unidos, huyendo de la violencia de los cárteles en su natal Honduras. Describió a CNN cómo la agredieron, la violaron y la dejaron en un contenedor de basura durante su viaje.

Estaba embarazada cuando la detuvieron en la frontera y los registros muestran que fue liberada bajo una orden que requería registros regulares con el ICE. Conoció a su esposo y se casó con él en los años siguientes, formando una familia en Galveston, Texas.

Apenas unos meses después de dar a luz a su tercer hijo, su esposo falleció a causa del covid-19 en 2020, y de repente se convirtió en la única cuidadora de sus tres hijos, dos de los cuales, Febe y Angelo, son ciudadanos estadounidenses.

Pérez dijo que pagó impuestos y que los documentos demuestran que nunca faltó a una cita con ICE. Su permiso de trabajo no vence hasta la primavera de 2026. Pero ICE fue a buscarla de todos modos.

A diferencia de otros casos examinados por CNN, Pérez dijo que le permitieron entrar a su apartamento, despertar a sus hijos y despedirse de ellos.

“Necesito que sean fuertes”, recuerda haberles dicho a Febe y Angelo. “Ven a esos hombres. Se van a llevar a mamá”.

Pérez rezaba para poder llevarse a sus hijos a Honduras. Aunque sabía que sería peligroso, no podía imaginarse estar separada.

Pero la deportaron 11 días después de su arresto, dejando a su amigo Chaney intentando animar a los niños. Los llevaba a IHOP los fines de semana y organizaba noches de cine en su casa.

Chaney no podía mantener a los niños en su casa debido a las largas jornadas laborales que tenía en sus dos empleos, así que los niños pasaron varios días yendo y viniendo entre las casas de los compañeros de trabajo de Pérez hasta que una amiga indocumentada les dio un lugar donde quedarse, al menos temporalmente.

Como los niños no tenían acceso a los fondos que Pérez había ahorrado de su trabajo, los miembros de la comunidad comenzaron a apoyar a la familia a través de una campaña de GoFundMe.

En una entrevista con CNN, Chaney afirmó que cuando votó por Trump el año pasado, comprendió que la aplicación de la ley migratoria era una prioridad absoluta para su administración. Apoyó la promesa del Partido Republicano de asegurar la frontera y perseguir a delincuentes y pandilleros.

Pero nunca imaginó que alguien como Pérez, su íntima amiga y compañera de trabajo, acabaría atrapado en la represión.

“Esto no es por lo que voté”, dijo, añadiendo que nunca apoyó que se atacara a la clase trabajadora que lo había estado haciendo todo bien. “No hagan esto. Es inhumano lo que están haciendo”.

Un portavoz de ICE declaró a CNN que Pérez solicitó reunirse con sus hijos antes de ser deportada, pero se negó a proporcionar a los agentes su ubicación específica.

Pérez declaró a CNN que no quería poner en peligro a ninguno de sus amigos indocumentados que ayudaban a cuidar a sus hijos cuando fue arrestada, pero que esperaba que, mientras estuviera detenida, tendría la oportunidad de obtener sus pasaportes para que pudieran reunirse con ellos cuando fuera deportada.

“Tras agotar todos los esfuerzos, ICE procedió a su deportación de acuerdo con la ley federal”, declaró el portavoz en un comunicado.

El portavoz describió a Pérez como una “madre irresponsable” que “eligió usar a sus hijos como moneda de cambio en un intento de evitar su propia expulsión del país”.

“Cualquier afirmación suya ahora de que ICE la separó indebidamente de sus hijos es evidentemente falsa y simplemente otro intento de manipular el sistema para su propio beneficio”, dijo el portavoz.

Desde una pequeña casa en un camino de tierra en un barrio de San Pedro Sula, Honduras, conocido por la violencia de pandillas, Pérez llamaba a sus hijos todas las noches para decirles que todo iba a estar bien. Las muñecas de su hija y los juguetes de su hijo los esperaban, junto con dos lugares junto a ella en su cama.

Más de dos meses después de su deportación, Pérez finalmente logró obtener los documentos y pasaportes necesarios para que Febe y Angelo se reunieran con ella en Honduras, donde también se había reunido con ella su hijo mayor. Sin embargo, declaró a CNN que le preocupan sus hijos y la vida que les espera en uno de los países más violentos del mundo.

“Me aterra”, dijo. “No me gustan las decisiones que estoy tomando, pero estoy atada de pies y manos”.

METODOLOGÍA

El análisis de CNN, que ofreció un panorama general del número de niños ciudadanos estadounidenses varados por las acciones de ICE, incluyó testimonios de entrevistas con familias, abogados y organizaciones sin fines de lucro, así como campañas de recaudación de fondos de la plataforma de financiación colectiva GoFundMe. CNN proporcionó a GoFundMe una lista de aproximadamente 150 campañas para confirmar qué campañas de recaudación de fondos habían sido verificadas por el Equipo de Confianza y Seguridad de la compañía como parte de su proceso de verificación estándar, y los periodistas contactaron a los organizadores y familiares. El recuento no incluye a docenas de niños cuya ciudadanía o edad no estaban claras, o cuyas campañas de recaudación de fondos no pudieron verificarse.

Abel Alvarado, Norma Galeana y Yahya Abou-Ghazala de CNN contribuyeron a este informe.

