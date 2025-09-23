En el pasado, Trump fue objeto de burlas en la ONU. Ahora, los líderes mundiales lo cortejan

Por Kevin Liptak, CNN

Cuando el presidente Donald Trump hizo uso de su fanfarronería característica en el podio de las Naciones Unidas durante su primer mandato, se encontró con una respuesta poco habitual en él por parte de los delegados: una risa burlona.

Siete años después, pocos imaginaban que la escena se repetiría. Antaño objeto de escepticismo y abierta burla por parte de sus homólogos extranjeros, Trump llega a la Asamblea General de la ONU este martes como un símbolo de un orden mundial cambiante que no se presta a instituciones globales como aquella en la que se dirige.

En lugar de reírse en su cara, los líderes mundiales ahora idean despliegues de adulación cada vez más suntuosos para congraciarse con Trump. Y en lugar de ser un novato en un santuario del multilateralismo, Trump es ahora el presidente que ha sacudido los acuerdos globales en materia de comercio y seguridad, al tiempo que socava el sistema internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial que sus predecesores construyeron y se esforzaron por mantener.

Los éxitos y fracasos de su estrategia aún se están definiendo. Dos conflictos que prometió resolver rápidamente —en Gaza y Ucrania— siguen latentes; su plan de abandonar un enfoque colectivo en favor de aprovechar las estrechas relaciones personales con los líderes de Israel y Rusia prácticamente no ha dado resultados hasta la fecha. (Tras su discurso de este martes, Trump tiene previsto reunirse con varios homólogos extranjeros al margen de las reuniones de la Asamblea General de la ONU, entre ellos el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien, según Trump, debería aceptar un acuerdo de paz con Rusia).

Trump suele presumir de sus esfuerzos por negociar la paz en otros lugares, incluyendo un conflicto otrora insoluble entre Armenia y Azerbaiyán, por el que ha recibido amplio reconocimiento. Su papel en otras negociaciones, como entre India y Pakistán, es motivo de controversia . En cualquier caso, Trump ha dejado claro que cree que sus esfuerzos merecen un Premio Nobel de la Paz, en gran parte porque cree haber tenido éxito donde intentos anteriores, incluso a través de la ONU, han fracasado.

En su discurso de este martes por la mañana, Trump planea subrayar en qué aspectos su método funciona mejor —incluso en cuestiones globales compartidas como la migración y el comercio— y cuestionar al mismo organismo al que se dirige.

“El presidente Trump pronunciará un importante discurso en el que destacará la renovación de la fuerza estadounidense en todo el mundo y sus logros históricos en tan solo ocho meses, incluyendo el fin de siete guerras y conflictos globales”, declaró este lunes la secretaria de prensa, Karoline Leavitt. “El presidente también abordará cómo las instituciones globalistas han deteriorado significativamente el orden mundial y expondrá su visión directa y constructiva para el mundo”.

Trump nunca ha parecido ser un gran admirador de la ONU. Incluso antes de convertirse en presidente, denostó el mármol “barato” del estrado de la Asamblea General y se ofendió cuando sus ofertas para renovar el edificio de 39 pisos de la sede fueron rechazadas a principios de la década de 2000.

No era su primera disputa. La década anterior, los diplomáticos destinados en la sede de la institución se opusieron a los planes de la promotora inmobiliaria de construir la Torre Trump World justo al otro lado de la Primera Avenida. Su preocupación: la torre, con su fachada de cristal ahumado, proyectaría una desagradable sombra anaranjada sobre el icónico complejo modernista de la ONU, que había disfrutado de su soleada ubicación en el extremo este durante décadas.

Ahora en el cargo por segunda vez, la sombra de Trump se cierne sobre los asuntos internacionales, y la ONU no se ha librado de su influencia. Estados Unidos ha recortado drásticamente el presupuesto de la institución, dejando de contribuir al presupuesto de la ONU. Trump ha recortado la financiación de la ayuda humanitaria extranjera y las operaciones de mantenimiento de la paz, lo que ha dejado a la institución al límite de sus recursos financieros.

“Siempre he creído que la ONU tiene un potencial enorme”, declaró Trump este año al firmar la medida que retiraba a Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. “Actualmente no está alcanzando ese potencial”.

Además del Consejo de Derechos Humanos, Trump retiró a Estados Unidos de la UNESCO, la agencia educativa y cultural que, según la Casa Blanca, “apoya causas culturales y sociales divisivas y progresistas”, y de la Organización Mundial de la Salud dirigida por la ONU, en parte por cómo manejó la pandemia de covid-19.

En las votaciones del Consejo de Seguridad de la ONU, principal mecanismo del organismo para garantizar la paz y la seguridad internacionales, Estados Unidos se ha alineado en ocasiones con adversarios en lugar de aliados. En febrero, por ejemplo, Estados Unidos se unió a Rusia y China para obtener el respaldo del Consejo de Seguridad a una resolución sobre Ucrania que no culpaba a Moscú de la guerra; cinco países europeos se abstuvieron.

Trump también mantiene desacuerdos con más de la mitad de los países miembros, incluyendo aliados clave, sobre la guerra de Israel en Gaza y la posibilidad de establecer un Estado palestino. Francia y Arabia Saudita coorganizan una conferencia sobre la solución de dos Estados, apoyada por casi 150 de los 193 Estados miembros, en el marco de la Asamblea General de la ONU de esta semana. Estados Unidos no participa en la conferencia y fue uno de los únicos 10 países que votaron en contra de la resolución de la Asamblea General que respaldaba la reunión de alto nivel.

Este martes, Trump —quien ha estado presionado para que empuje a Israel a poner fin a los combates— recibirá a los líderes de varias naciones de mayoría musulmana, entre ellas Qatar, Arabia Saudita, Indonesia, Turquía, Pakistán, Egipto, los Emiratos Árabes Unidos y Jordania, para mantener conversaciones multilaterales centradas en el conflicto de Gaza.

Funcionarios de la Administración Trump, junto con otros republicanos, llevan tiempo argumentando que la ONU es cada vez más hostil a Israel. También han afirmado que la ONU está mal gestionada y plagada de mal manejo financiero, y cuestionan la eficacia de la diplomacia multilateral para resolver los problemas mundiales.

Como muestra de la relativa importancia del organismo para Trump, este pasó ocho meses sin embajador ante la ONU. Su antiguo asesor de seguridad nacional, Mike Waltz, fue confirmado por el Senado para el cargo este viernes.

“Make the UN Great Again” (“Hagamos grande a las Naciones Unidas otra vez”), publicó Waltz en X después. “#MUNGA”.

Las reuniones de Trump en el marco de la AGNU también incluirán a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien ha estado presionando para que se impongan nuevas sanciones a Rusia, y al presidente de Argentina, Javier Milei, un importante aliado del presidente que comparte algunas de sus opiniones políticas.

Trump también se reunirá con el secretario general de la ONU, António Guterres, como es habitual entre los presidentes estadounidenses cuando asisten a la reunión anual.

Los discursos de Trump ante la ONU durante su primer mandato fueron a menudo áridos, leídos con cierta pesadez desde el teleprompter. Aun así, hubo momentos claramente trumpistas, como cuando calificó a Kim Jong Un de “hombre cohete” y amenazó con “destruir totalmente a Corea del Norte”.

Más comunes fueron alardes como el que provocó burlas en 2018, cuando Trump afirmó que su “administración ha logrado más que casi cualquier otra administración en la historia de nuestro país”.

Al oír las risas, Trump intentó restarle importancia. “No esperaba esa reacción”, dijo, “pero no pasa nada”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.