Trayectoria del huracán Gabrielle: dónde está y hacia dónde se dirige

Por Maria Gilbert y Chris Dolce, meteorólogos de CNN

El Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami, informó este domingo que la tormenta tropical Gabrielle se fortaleció hasta convertirse en huracán. reportó que cuenta con los vientos máximos sostenidos de Gabrielle aumentaron a 120 km/h (75 mph), lo que la convierte en un huracán de categoría 1.

Gabrielle se formó el miércoles, poniendo fin a un inusual periodo de casi tres semanas sin tormentas durante el pico de la temporada de huracanes.

Gabrielle se encontraba a unos 515 kilómetros (320 millas) al sureste de Bermudas y se desplazaba hacia el norte-noroeste a 17 km/h (10 mph).

No se espera que Estados Unidos sufra impactos directos de este sistema, pero podría generar olas en la costa este la próxima semana.

Gabrielle fue la primera tormenta tropical en el Atlántico desde que Fernand se debilitó el 28 de agosto.

Por segunda vez desde 1950, el Atlántico estuvo libre de tormentas del 29 de agosto al 16 de septiembre, según el Dr. Phil Klotzbach, experto en huracanes e investigador de la Universidad Estatal de Colorado.

La última vez que esto ocurrió fue durante un periodo de calma tras el devastador paso del huracán Andrew por Estados Unidos, en 1992.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Esta información ha sido actualizada.