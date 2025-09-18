Hamas dice que la incursión terrestre en la Ciudad de Gaza implicará que los rehenes nunca regresen

Por Abeer Salman, Kara Fox y Eugenia Yosef, CNN

El ala militar de Hamas dijo este jueves que la incursión terrestre del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en la Ciudad de Gaza implicará que Israel pierda cualquier posibilidad de recuperar a sus rehenes del territorio, ya sea vivos o muertos.

En su mensaje más contundente sobre los rehenes desde que el líder israelí anunció la operación militar ampliada en la Ciudad de Gaza el martes, las Brigadas Al-Qassam dijeron que Netanyahu había emitido efectivamente una sentencia de muerte para los rehenes.

En un mensaje escrito en hebreo y dirigido al ejército y a la dirigencia israelí, el grupo dijo: “Sus prisioneros están distribuidos dentro de los barrios de la Ciudad de Gaza, y no nos preocuparemos por sus vidas si Netanyahu ha decidido matarlos. El inicio de esta operación criminal y su expansión implica que no recibirán a ningún prisionero, ni vivo ni muerto, y que su destino será el mismo que el de (Ron Arad)”.

Ron Arad fue un agente de sistemas de armas de la Fuerza Aérea de Israel que desapareció en acción en 1986 en el Líbano. Se cree que fue capturado por el grupo militar Amal, y que más tarde fue entregado a Hezbollah.

En una declaración posterior, Hamas dijo que se estaban preparando para luchar y añadió: “Gaza será un cementerio para sus soldados”.

Mientras tanto, en una sesión informativa con periodistas de este jueves, el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dijo que “los rehenes siempre están en nuestros pensamientos” y que “haremos todo para evitar hacerles daño”.

El portavoz de las FDI respondía a una pregunta de un reportero del Canal 13 que había dicho: “Según información recibida por las familias de las FDI, las fuerzas no saben dónde se encuentran los rehenes”.

El reportero también pidió que las FDI le den garantías a las familias.

CNN se ha puesto en contacto con la Oficina del Primer Ministro de Israel para recibir comentarios, pero hasta ahora no ha recibido respuestas.

El martes, Israel dijo que lanzó una incursión terrestre en la Ciudad de Gaza, aunque testigos presenciales e imágenes satelitales revelaron que, al menos hasta el miércoles, los tanques aún no habían entrado en el área central de la ciudad.

