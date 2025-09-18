Cómo los reyes, las reinas y el fantasma de Churchill están haciendo su magia sobre Trump

Análisis por Stephen Collinson, CNN

El Reino Unido le dio al presidente Donald Trump una bienvenida digna del rey que a menudo pretende ser.

Fue un día revestido de más oropel —en la carroza de estado de la reina Victoria, que llevó al presidente al Castillo de Windsor; en las túnicas de los soldados montados; y en la mesa de banquete de estado— que el que Trump ha puesto sobre Mar-a-Lago y la Oficina Oval.

El presidente, estrella de telerrealidad, adora la pompa y ser el centro de atención. Y la realeza desplegó quizás más pompa que nunca. Gaiteros y guardias con pieles de oso marcharon en su honor, y en un banquete de etiqueta, cenó entre un rey (Carlos III) y una futura reina (Catherine, princesa de Gales) en la propiedad más imponente de la realeza.

“Este es realmente uno de los mayores honores de mi vida”, dijo Trump, respondiendo al brindis del rey.

De todos los halagos que los países extranjeros han prodigado a Trump, éste podría ser el mejor.

La monarquía británica ha practicado el arte del pacto desde mucho antes del nacimiento de Trump. El gobierno de Su Majestad busca protección contra los instintos más volubles de Trump, una mejor tasa arancelaria, inversión para su economía de lento crecimiento y fondos para construir una nueva potencia de inteligencia artificial. Y espera persuadir a Trump de que no abandone Ucrania a manos de su amigo Vladimir Putin.

Sin embargo, la bienvenida real de Trump también fue un cuento de hadas desconcertante. La forma en que las naciones se presentan en tales ocasiones puede dar una imagen poco halagüeña de su salud.

Los rituales en honor a Trump eran los de un imperio desaparecido. Trump quiere que Estados Unidos vuelva a ser grande. El Reino Unido de Gran Bretaña fue grande en su día, pero ahora depende profundamente de Estados Unidos para su defensa y bienestar económico.

Los británicos pueden desplegar un espectáculo militar en los jardines de Windsor, pero les costaría desplegar una fuerza viable en Europa si Rusia la invadiera. En pleno siglo XXI, vende glorias del siglo XIX.

Pero nunca ha habido un presidente de Estados Unidos tan susceptible a la adulación real.

Con un brillo en los ojos, Charles recordó la promesa de George Washington de nunca poner un pie en Gran Bretaña. Y hace más de dos siglos, John Adams, el Padre Fundador y futuro presidente, escribió a casa sobre su disgusto por inclinarse, como primer embajador de su nación en Gran Bretaña, ante el rey contra el que había ayudado a liderar una revuelta.

Trump no reconocería tal reticencia y autoconciencia. Aun así, el actual soberano no pareció apelar a la ironía al decir: “No puedo evitar preguntarme qué pensarían hoy nuestros antepasados ​​de 1776 de esta amistad”.

La comodidad de Trump en la corte real fue un comentario sobre un jefe de Estado norteamericano que parece más un retroceso a los monarcas todopoderosos e indiferentes que a la comprensión de George Washington de que la mayor responsabilidad del poder es saber cuándo cederlo.

La diplomacia suele ser desagradable. Pero la segunda visita de Estado de Trump al Reino Unido fue el último recordatorio de que gran parte del mundo ha decidido que la única manera de controlar su comportamiento intimidatorio es apelar a su vanidad.

Dejando a un lado la imagen, la visita de Trump al Reino Unido representó un desafío severo para el gobierno del primer ministro Keir Starmer, quien obtuvo una victoria electoral aplastante el año pasado, pero que se encuentra sumido en una profunda crisis política.

Starmer ha recibido elogios por su gestión de Trump. Gran Bretaña se libró de la crisis con un arancel del 10 % sobre sus exportaciones a Estados Unidos, inferior al de la Unión Europea, que Trump detesta. Starmer es un actor destacado en la “Coalición de los dispuestos” que espera ofrecer garantías de seguridad posguerra a Ucrania tras un acuerdo de paz, pero eso requiere el apoyo de Trump.

También ha acordado aumentar el gasto en defensa para satisfacer las demandas estadounidenses, aunque nadie tenga ni idea de cómo lo financiará.

Pero el impopular Starmer está jugando un juego peligroso. Muchos británicos ven a Trump como un matón corrupto y creen que sus valores son antitéticos a los de Occidente.

Aun así, aunque sea criticado, su política populista está afianzando su control en el Reino Unido. El Partido Reformista antiinmigrante, encabezado por su amigo Nigel Farage, lidera las encuestas y podría acabar con generaciones de dominio laborista-conservador en las próximas elecciones.

La administración de Trump parece interferir a menudo en la política británica. El vicepresidente J.D. Vance disfrutó de sus vacaciones en los pintorescos Cotswolds, pero arremete contra el Reino Unido por la libertad de expresión.

El equipo de Trump intenta obligar al Gobierno británico a modificar las restricciones sobre el contenido racista o extremista en línea para complacer a las empresas tecnológicas estadounidenses.

El fin de semana, Elon Musk, antiguo aliado de Trump, convocó a una manifestación de extrema derecha en Londres y exigió una revolución.

El equilibrio entre ambos se complicó cuando Starmer se vio obligado a despedir al embajador del Reino Unido en Washington, Peter Mandelson, quien ayudó a planificar la visita de Estado, debido a su antigua amistad con Jeffrey Epstein.

El desastre solo centró aún más la atención en el fracaso del presidente Trump para superar su propia amistad pasada con Epstein.

Y la realeza tampoco es inmune. El príncipe Andrés, segundo hijo de la reina Isabel II, se vio obligado a abandonar sus funciones oficiales debido a sus propios vínculos con el delincuente sexual infantil convicto.

Cuando los manifestantes proyectaron imágenes de Trump y Epstein sobre las almenas del Castillo de Windsor el martes por la noche, hablaban en nombre de muchos británicos que no creen que Trump debiera haber sido invitado.

Su antipatía ayuda a explicar por qué Windsor, originalmente construido como un fuerte, era un buen lugar para que el presidente durmiera.

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, un veterano antagonista de Trump, escribió el martes en The Guardian que, lejos de halagar al presidente, el Reino Unido debería decir la verdad al poder. “El presidente Donald Trump y su círculo íntimo son quizás quienes más han contribuido a avivar las llamas de la política divisiva y de extrema derecha en todo el mundo en los últimos años”, escribió Khan, miembro del gobernante Partido Laborista.

El desagrado público hacia Trump contrasta con la recepción ofrecida a su némesis, el presidente Barack Obama, durante su visita de Estado a la reina Isabel II en 2011. Pero Trump no es el primer comandante en jefe en ser recibido con protestas.

El presidente Ronald Reagan llegó al Reino Unido en 1982 para una visita de estado y se reunió con la primera ministra Margaret Thatcher en medio de la preocupación de que su retórica agresiva desencadenara una guerra con la Unión Soviética.

Reagan fue el primer presidente que durmió en el Castillo de Windsor, y la reina suavizó las susceptibilidades de la visita acompañándolo en un paseo a caballo por los terrenos del castillo, que ahora es la imagen perdurable de la estancia de Reagan.

En aquel entonces, el diputado laborista de izquierdas Tony Benn registró en su diario impresiones que resultarían familiares a los escépticos de Trump 43 años después. “Reagan es solo una estrella de cine interpretando a un rey, y la reina es como una estrella de cine en una película sobre el Reino Unido de Gran Bretaña. La Sra.

Thatcher es una patriotera victoriana. Me da vergüenza vivir en el Reino Unido en estos momentos”.

La sensibilidad de la visita de Trump exigía un manejo diplomático cuidadoso. El rey Carlos fue durante gran parte de su vida objeto de lástima y burla en el Reino Unido, mientras esperaba llegar al máximo cargo a sus 70 años.

Muchas de sus opiniones personales, como la necesidad de combatir el cambio climático, contrastan con las de su invitado. Pero la monarquía británica está sujeta a la imparcialidad oficial por convención constitucional.

Y, desde que ascendió al trono, Carlos ha demostrado unas habilidades políticas que superan a las de su madre, públicamente apolítica.

Para remediar la angustia posbrexit, Carlos hablaba alemán con fluidez en Berlín y francés en París. Y mientras el rey de Inglaterra se encontraba junto a Trump en el estrado de Windsor, era difícil no recordar que, como rey de Canadá, visitó Ottawa en mayo para reafirmar la soberanía del país tras las reiteradas exigencias de Trump de que se convirtiera en el estado número 51.

La destreza política de Carlos se ha forjado durante décadas. Su primer contacto con los presidentes estadounidenses se produjo cuando ayudó a su madre, la reina Isabel II, a saludar al presidente Dwight Eisenhower en el castillo de Balmoral, Escocia, en 1959.

Para una institución tan preocupada por la imagen como la Casa de Windsor, es casi seguro que la foto del joven heredero con falda escocesa se incluyó para dar una señal de continuidad futura con Estados Unidos y la política, en la que se basó el miércoles.

Trump cambiará la grandeza del Castillo de Windsor por la austeridad política este jueves cuando se dirija a Chequers, la residencia de campo oficial de los primeros ministros británicos, en Buckinghamshire, al noroeste de Londres.

La implacable maquinaria de propaganda histórica del Estado británico tendrá una última oportunidad de brillar.

Se espera que a Trump se le muestren archivos relacionados con el primer ministro Winston Churchill, figura histórica a quien venera.

El presidente se aseguró de mencionar en su brindis durante el banquete de estado que el busto del gran líder de la Segunda Guerra Mundial —que la prensa británica, a la que le preocupaban sus necesidades, considera un indicador de la “relación especial” a lo largo de las diferentes presidencias— fue restaurado en el Despacho Oval.

El enfoque en Churchill, cuya leyenda se ha convertido en un símbolo de optimismo para la identidad británica y un lamento por la pérdida de poder, es significativo.

El entonces primer ministro, desanimado por las derrotas militares a principios de la Segunda Guerra Mundial, cenó con el embajador de Estados Unidos en el Reino Unido, John Gilbert Winant, y el enviado especial del presidente Franklin Roosevelt, Averell Harriman, una fría tarde en Chequers en diciembre de 1941.

Después de que los relojes marcaran las 21:00, buscó la radio para escuchar las noticias de la BBC y escuchó el final de una noticia que decía que Japón había bombardeado buques de la armada estadounidense en Hawai. Momentos después, un mayordomo se apresuró a confirmar la noticia de Pearl Harbor, el ataque que llevó a Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial.

Churchill, quien sabía que solo la intervención estadounidense podría derrotar a los nazis y al Japón imperial, escribió en sus memorias de posguerra que esa noche “durmió el sueño de los salvados y agradecidos”.

Relató que nunca había creído a los pesimistas que predijeron que la desunión política, las elecciones recurrentes, la desconfianza ante las guerras extranjeras y la tendencia a ser una “vaga mancha en el horizonte para amigos y enemigos” significarían que los estadounidenses —”un pueblo remoto, rico y parlanchín”— nunca acudirían al rescate del viejo mundo.

Su descripción del aislacionismo estadounidense de preguerra ahora se lee como un resumen impactante de las políticas de “America First” de Trump.

La “relación especial” se ha tomado a menudo más en serio en Londres que en Washington. Pero después de que el rey Carlos señalara este miércoles que “la tiranía vuelve a amenazar a Europa”, se observa a Trump en busca de señales de que realmente cree en su afirmación de que “especial” no hace justicia a la relación.

El Reino Unido espera que regrese a casa compartiendo los sentimientos que FDR expresó a Churchill a través de una línea telefónica entrecortada la noche de Pearl Harbor.

“Estamos todos en el mismo barco ahora”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.