Los mejores duelos que podría haber en la postemporada de las Grandes Ligas

Con la temporada regular de las Grandes Ligas de Béisbol a punto de finalizar, la pelea por entrar en los playoffs es cada vez más emocionante.

Los potenciales emparejamientos que pueden surgir en el cuadro de la postemporada, tanto en la Liga Americana como en la Liga Nacional, prometen emociones con solo visualizar lo que puede pasar al dar la voz de ‘playball’ en la etapa final de la campaña.

Repasemos algunos de los hipotéticos cruces que podrían darse en los playoffs.

Por la posición que ocupan en los comodines de la Liga Americana, los Yankees y los Red Sox podrían protagonizar un nuevo capítulo de la rivalidad más enconada del béisbol mayor tan pronto como en la primera fase de los playoffs.

La última vez que se enfrentaron en postemporada, Boston dejó en el camino a los Nueva York.

Para encontrar la última victoria en una serie de postemporada de los Mulos sobre los Patirrojos, habría que remontarse al jonrón de Aaron Boone en el juego siete de la serie de campeonato de la Liga Americana de 2002.

La reedición de la serie de Campeonato de la Liga Nacional de la temporada pasada tiene todos los ingredientes para ser emocionante. No solo por la vigencia del duelo entre ambos equipos hace un año.

Significa también poner frente a frente a Juan Soto contra Shohei Ohtani, los dos peloteros mejor pagados de la historia de este deporte.

El duelo entre los colosos del oeste de la Liga Americana ha dado para todo durante esta campaña. La reciente racha victoriosa de Seattle, comandada principalmente por la ofensiva histórica de Cal Raleigh -líder de cuadrangulares en el joven circuito tras igualar la marca histórica para un ambidiestro, de 54, perteneciente a Roger Maris-, ha tumbado al experimentado equipo de Houston de la cima.

El mano a mano entre ambos, de darse, promete muchas emociones.

De pasar la primera ronda de la postemporada, a Mets o Dodgers los esperan en la siguiente ronda los Phillies de Filadelfia.

El equipo de la ciudad de la libertad tiene un gran cuerpo de lanzadores, con el que prometen frenar a Soto o a Ohtani, y con los ingredientes agregados de los encuentros recientes entre ambos equipos, sería una serie que pudiera ser explosiva.

Toronto sacó una serie de cuatro partidos esta temporada para superar a los Yankees en la primera posición del Este de la Liga Americana, y con eso torció a su favor la división para no perder (hasta ahora) su lugar en la cima.

Un mano a mano con los de Nueva York o con Boston, implicaría un cara a cara muy igualado entre los equipos de una de las divisiones más igualadas del béisbol mayor.

