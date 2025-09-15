Donald Trump dice que volverá a declarar emergencia nacional en Washington si la Policía no coopera con el ICE

Por Lauren Chadwick, CNN

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo que volverá a declarar una emergencia nacional en Washington si la Policía local no coopera con las autoridades inmigratorias.

Trump aseguró en una publicación en Truth Social durante la noche que la medida había reducido el crimen en la capital, pero que si la Policía local no colabora con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), el crimen volvería a aumentar.

Sus declaraciones llegan después de que la emergencia nacional y la intervención federal que declaró en agosto expiraran la semana pasada. Trump ha dicho que la medida —que incluyó el envío de miembros de la Guardia Nacional— es necesaria para combatir el crimen, y ha amenazado con extenderla a otras ciudades gobernadas en su mayoría por demócratas. Sin embargo, críticos la han calificado como una “peligrosa apropiación de poder”.

La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, emitió una orden el 2 de septiembre que obliga a la ciudad a cooperar con las fuerzas federales de manera indefinida, aunque aclaró que la ciudad no necesitaba una “emergencia federal”.

Pero su orden no mencionó al ICE. Bowser dijo la semana pasada que no esperaba que el Departamento de Policía Metropolitana participara en labores de control inmigratorio. En su lugar, señaló que esperaba que el Departamento regresara a su statu quo.

“La aplicación de las leyes de inmigración no es lo que hace el MPD, y con el fin de la emergencia, no será lo que haga en el futuro”, añadió.

“La alcaldesa Muriel Bowser, que ha presidido esta violenta toma criminal de nuestra capital durante años, informó al Gobierno federal que el Departamento de Policía Metropolitana ya no cooperará con el ICE en la remoción y reubicación de extranjeros ilegales peligrosos”, escribió Trump.

“Si permitiera que esto suceda, el CRIMEN volvería con fuerza. A la gente y los negocios de Washington: NO SE PREOCUPEN, ESTOY CON USTEDES Y NO PERMITIRÉ QUE ESTO SUCEDA. Declararé una emergencia nacional y federalizaré, si es necesario”.

Aunque el crimen ha disminuido en Washington bajo la emergencia federal, no es cierto que “no haya crimen”, como Trump ha repetido en varias ocasiones.

La más reciente publicación de Trump sobre el tema marca un cambio de tono respecto a sus comentarios anteriores sobre Bowser, a quien había elogiado en semanas recientes por su cooperación con las autoridades federales.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.