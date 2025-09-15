China considera que Nvidia violó la ley antimonopolio

Por Nectar Gan, CNN

China llevará a cabo una nueva investigación sobre Nvidia después de que una investigación preliminar determinara que el gigante estadounidense de chips había violado la ley antimonopolio de China, según declaró este lunes el regulador del mercado chino.

Nvidia fabrica procesadores que impulsan la inteligencia artificial, algo que tanto China como Estados Unidos consideran crucial para la seguridad nacional.

La decisión de continuar las pesquisas tras la investigación original, iniciada en diciembre, coincide con la cuarta ronda de negociaciones comerciales entre ambos países en Madrid.

Se descubrió que Nvidia violó los términos de la aprobación condicional del regulador para la adquisición del diseñador israelí de chips Mellanox Technologies, según informó la Administración Estatal de Regulación del Mercado de China en un comunicado, sin proporcionar más detalles. El gigante asiático aprobó la adquisición en 2020.

Las acciones de Nvidia cayeron un 2,5 % en las operaciones previas a la apertura del mercado tras el anuncio.

A principios de este año, Nvidia y AMD acordaron pagar al Gobierno estadounidense el 15 % de sus ingresos por la venta de semiconductores a China a cambio de licencias para exportar su tecnología allí. El acuerdo podría ayudar a la Administración Trump a mantener el dominio estadounidense en inteligencia artificial, a la vez que asegura un acuerdo comercial crucial con China. También podría otorgar a la Casa Blanca miles de millones de dólares para gastar como desee.

En abril, la Casa Blanca bloqueó la exportación de ciertos chips de inteligencia artificial a China, incluyendo los chips H20, de Nvidia, y los chips MI308, de AMD. El acuerdo sin precedentes con la administración Trump permite a las empresas obtener licencias de exportación para reiniciar las ventas de esos chips en China, según declaró un funcionario estadounidense a CNN.

Nvidia lanzó el chip H20 el año pasado como una forma de mantener el acceso al mercado chino —que representó el 13 % de las ventas de la compañía, en 2024— ante los controles de exportación estadounidenses impuestos por el Gobierno de Biden.

Sin embargo, se cree ampliamente que los chips contribuyeron a DeepSeek, un modelo avanzado de IA chino que sacudió a Silicon Valley tras su lanzamiento a principios de este año, lo que generó preocupación por la posibilidad de que China estuviera más adelantada en IA de lo que se creía.

