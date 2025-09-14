Las cincos historias a seguir en los premios Emmy 2025

Por Dan Heching, CNN

Aunque nuevos contenidos y episodios de series favoritas de los fans están disponibles en streaming en nuestras pantallas, también es momento de mirar atrás al año televisivo que pasó.

La 77ª edición de los premios Emmy se celebrará este domingo y, aunque la mayoría estará pendiente de quién se lleva el máximo galardón de la televisión, no hay que pasar por alto las tramas interesantes.

Aquí tienes algunas historias a seguir en la ceremonia de los Emmy de este domingo.

Las categorías de actor y actriz de reparto en drama están absolutamente repletas este año, principalmente gracias a solo unas pocas series. La competencia por el premio a mejor actor de reparto en serie dramática es particular porque cuenta con tres nominados de “Severance” –Trammell Tillman, Zach Cherry y John Turturro– compitiendo contra tres de “The White Lotus”: Sam Rockwell, Walton Goggins y Jason Isaacs. El caso atípico es James Marsden, nominado por “Paradise”.

La categoría de mejor actriz de reparto en drama incluye a cuatro nominadas de “The White Lotus”: Carrie Coon, Parker Posey, Aimee Lou Wood y Natasha Rothwell. Rothwell le dijo a CNN el mes pasado que la competencia “no podría ser más amistosa”.

“Quiero decir, siempre estoy apoyándolos, incluso antes de conocerlos a través de la serie”, dijo sobre sus compañeros nominados. “Simplemente soy fan de su trabajo. Así que es una alegría poder ir al ‘baile de graduación de Hollywood’ con ellos y celebrar”.

En los Creative Emmy Awards del fin de semana pasado, la categoría de actor invitado en serie de comedia incluyó nada menos que a cinco actores de “The Studio”, entre ellos Martin Scorsese, Ron Howard, Anthony Mackie y Dave Franco, quienes interpretaron versiones de sí mismos en la sátira de Hollywood. Ellos, junto con Jon Bernthal de “The Bear”, perdieron ante Bryan Cranston, también de “The Studio”, quien interpretó a un divertido alto ejecutivo de medios. La categoría de actriz invitada en serie dramática tuvo tres nominadas de “Severance”, con Merritt Wever llevándose el trofeo.

El comediante Nate Bargatze, quien debuta como presentador de los Emmy este año, le dijo a Elizabeth Wagmeister de CNN que tiene un plan inspirado para mantener el ritmo del show y de los discursos de aceptación. Planea donar US$ 100.000 al Boys and Girls Club of America al inicio de la ceremonia, pero hay una condición.

“Como siempre, todos tienen 45 segundos para dar su discurso. Por cada segundo que se pasen, los niños recibirán US$ 1.000 menos. Y los niños estarán ahí. Y lo verán. Y lo sentirán. Así que, ¿vale la pena agradecer a tu segundo mánager si eso significa quitarle comida a un niño?”, dijo Bargatze. “Yo creo que no, pero veremos qué opina Hollywood”.

“Es un show, hay que avanzar”, le dijo Bargatze a CNN sobre su razonamiento, y luego instó a los ganadores a agradecer a algunas personas en redes sociales en lugar de hacerlo en el escenario.

Sin embargo, la dinámica funciona en ambos sentidos, ya que los ganadores que terminen sus agradecimientos antes del tiempo asignado harán que se sume dinero al fondo. “Es muy serio. La cantidad de dinero que le doy al Boys and Girls Club depende totalmente de todo Hollywood”, dijo sobre el monto final que recibirá la organización benéfica.

Aunque Kathy Bates ya ha ganado dos premios Emmy –uno en 2012 por un papel invitado en “Two and a Half Men” y otro en 2014 por su interpretación de Madame Delphine LaLaurie en “American Horror Story: Coven”–, a sus 77 años podría convertirse en la intérprete de mayor edad en ganar el Emmy a mejor actriz en una serie dramática. Bates está nominada por su trabajo en “Matlock”. Anteriormente fue nominada en la misma categoría en 2011 y 2012 por “Harry’s Law”.

Independientemente de si gana este domingo, lo que Bates realmente necesita es un Grammy: con un Oscar (por “Misery” en 1990) y un premio Tony (por “’night, Mother” en 1983) ya en su haber, solo le falta la G para lograr el EGOT.

Aunque es un actor veterano de primera línea, la mayor parte del trabajo de Harrison Ford ha sido en el cine.

Ahora es nominado al Emmy por su trabajo en “Shrinking” y se une a un impresionante grupo de otros nominados al Emmy por primera vez, que incluye a Javier Bardem, J. K. Simmons, Zoë Kravitz, Kristen Bell, Adam Brody, Ike Barinholtz, Ruth Negga, Colin Farrell, Chloë Sevigny y Jake Gyllenhaal.

El espectáculo de medio tiempo de fútbol “Beyoncé Bowl” de Beyoncé, que se transmitió en Netflix la pasada Navidad, ya ganó un Emmy por vestuario destacado (y la propia cantante se convirtió en ganadora del Emmy porque fue acreditada como diseñadora de vestuario en el proyecto).

Este domingo, esa misma actuación está nominada a mejor especial de variedades (en vivo). Entre los competidores de Beyoncé se encuentra su esposo Jay-Z, quien figura como productor del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de Kendrick Lamar.

