Aerolíneas suspenden a empleados por publicaciones sobre el tiroteo de Charlie Kirk

Delta Air Lines, American Airlines y United Airlines dijeron que han suspendido a empleados por publicaciones en redes sociales sobre el tiroteo fatal de Charlie Kirk.

“Fuimos informados sobre empleados de Delta cuyo contenido en redes sociales, relacionado con el reciente asesinato del activista Charlie Kirk, fue mucho más allá de un debate sano y respetuoso”, dijo el CEO de Delta, Ed Bastian, en un comunicado interno compartido con CNN.

“Estas publicaciones en redes sociales están en claro contraste con nuestros valores y nuestra política de redes sociales, y estos empleados han sido suspendidos mientras se lleva a cabo una investigación”, agregó Bastian en el memorando.

En un comunicado, American Airlines señaló que algunos empleados que publicaron para “promover ese tipo de violencia en redes sociales fueron inmediatamente retirados de servicio”.

Estas medidas están entre las más recientes reacciones empresariales contra empleados, tras la presión del Gobierno de Trump para despedir a quienes “fueron sorprendidos celebrando el asesinato”.

“Este comportamiento es repugnante y deben ser despedidos”, publicó el sábado en X el secretario de Transporte, Sean Duffy. “Cualquier empresa responsable de la seguridad del público viajero no puede tolerar esa conducta”, dijo.

United Airlines también envió un memorando a los pilotos recordándoles la política de redes sociales de la compañía.

La aerolínea confirmó a CNN el domingo por la tarde que ha suspendido a empleados en los últimos días.

En un comunicado, United Airlines afirmó: “Hemos sido claros con nuestros clientes y empleados en que hay tolerancia cero hacia la violencia motivada políticamente o a algún intento de justificarla”.

