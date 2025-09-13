Los países del Golfo se unen para responder al ataque de Israel a Qatar, pero encuentran pocas opciones

Por Mostafa Salem, CNN

Durante décadas, los ricos estados árabes del Golfo se presentaron como oasis de estabilidad en una región sumida en conflictos, construyendo capitales relucientes con economías de rápido crecimiento impulsadas por millones de trabajadores extranjeros atraídos por las oportunidades económicas y un estilo de vida libre de impuestos.

Pero este año, su sensación de seguridad se hizo añicos cuando dos potencias regionales lanzaron un ataque directo contra un país del Golfo por primera vez. Primero, Irán bombardeo una base aérea estadounidense en Qatar en junio, después de que Estados Unidos golpeara sus instalaciones nucleares. Después, esta semana, Israel lanzó varios misiles contra los líderes políticos de Hamas en Doha.

Los países árabes del Golfo están conmocionados mientras la guerra en Gaza, que comenzó a miles de kilómetros de sus fronteras hace casi dos años, se acerca cada vez más a casa.

Ante la escasez de opciones militares viables para contestar, Qatar ha prometido una respuesta regional colectiva a los ataques israelíes.

La posible contramedida se encuentra actualmente en consulta y debate con otros socios, según declaró este miércoles el primer ministro de Qatar, el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, a Becky Anderson de CNN.

Se espera una decisión en una cumbre árabe e islámica en Doha este fin de semana.

Quizás la reacción más visible e inmediata provino del estado del Golfo con los vínculos más estrechos con Israel: los Emiratos Árabes Unidos.

El presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, llegó a Doha con una numerosa delegación menos de 24 horas después del ataque. Qatar fue su primera parada en una gira por el Golfo para coordinar la respuesta al bombardeo, que también lo llevó a Baréin y Omán.

Este viernes, los Emiratos Árabes Unidos convocaron a un diplomático israelí para denunciar lo que calificaron de agresión “flagrante y cobarde” de Israel.

Los analistas regionales dijeron a CNN que los estados árabes del Golfo probablemente estarían considerando opciones que demuestren la unidad regional y disuadan futuros ataques israelíes, pero podrían verse limitados por opciones viables limitadas.

“Necesitamos tomar una posición ahora porque si no lo hacemos, las siguientes serán otras capitales del Golfo”, dijo Bader Al-Saif, profesor adjunto de historia en la Universidad de Kuwait, refiriéndose a las naciones del Golfo.

Los analistas dicen que una de las opciones podría ser que los Emiratos Árabes Unidos reduzcan las relaciones diplomáticas con Israel o disminuyan su participación en los Acuerdos de Abraham, un pacto de normalización entre Israel y tres estados árabes que se convirtió en el mayor logro de política exterior del presidente Donald Trump durante su primer mandato.

Los Emiratos Árabes Unidos habían mostrado su descontento con Israel incluso antes del ataque a Doha.

Esta semana, Lana Nusseibeh, alta funcionaria de los Emiratos Árabes Unidos, advirtió que los supuestos planes israelíes de anexar partes de la Ribera Occidental ocupada constituirían una “línea roja” que traicionaría el espíritu mismo de los Acuerdos de Abraham.

El primer ministro de Qatar afirmó que parte de la respuesta de Doha se basaría en el ámbito legal, incluyendo el derecho internacional. Este jueves, presionó con éxito para lograr una declaración unánime en el Consejo de Seguridad de la ONU condenando el ataque israelí.

Hasan Alhasan, investigador principal de Política de Medio Oriente en el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos en Bahréin, dijo que los estados del Golfo no han participado significativamente hasta ahora en procedimientos contra Israel en tribunales internacionales, y que eso podría cambiar.

Hasta la fecha, los Estados del Golfo no han desempeñado un papel clave en el apoyo a estos esfuerzos, ni política ni financieramente. Los Estados del Golfo podrían decidir colectivamente sumarse a estos casos, afirmó.

Otra opción es que Qatar se retire de su papel como mediador entre Estados Unidos y algunos de sus adversarios, dicen los analistas.

Los estados del Golfo han tenido importantes disputas internas a lo largo de los años, pero siguen unidos por tratados de defensa mutua firmados hace décadas.

Abdulaziz Sager, presidente del Centro de Investigación del Golfo con sede en Arabia Saudita, dijo que los países árabes del Golfo podrían recurrir a la activación y expansión de la “Fuerza Escudo de la Península”, un pacto militar de la década de 1980 destinado a disuadir ataques a sus naciones.

“Estas cláusulas hasta ahora han sido teóricas”, dijo Alhasan, pero “ahora podrían activarlas, creando un comando unificado del Golfo, integrando un sistema de defensa aérea y de misiles, y construyendo una capacidad más independiente”.

La mayoría de los siete estados del Golfo dependen del armamento militar estadounidense y albergan bases del Pentágono, pero los recientes fracasos percibidos de Washington en la defensa de sus territorios podrían impulsar a las naciones árabes a diversificar sus capacidades de defensa o exigir garantías de seguridad más fuertes.

Sager afirmó que el ataque israelí podría impulsar a la región del Golfo a entablar un diálogo serio y estructurado con la administración Trump sobre los términos de su alianza en materia de seguridad, y a ir más allá de la simple compra de armas a Estados Unidos y a establecer garantías de defensa más claras.

Estas podrían incluir la rendición de cuentas cuando los compromisos estadounidenses parezcan inexistentes o ambiguos.

Sin embargo, los esfuerzos por encontrar un consenso regional pueden verse limitados por los intereses internos en pugna entre los estados del Golfo que siguen temerosos de poner en peligro su relación con Estados Unidos bajo una administración Trump que ha sido el mayor partidario de Israel.

“Los estados del Golfo ahora se dan cuenta de que no están particularmente bien equipados para enfrentar la amenaza que representa Israel, porque su seguridad nacional se basa en la asociación de defensa con EE.UU., que tiene una política de defensa exterior explícita que le da a Israel una ventaja militar cualitativa”, dijo Alhasan.

Los billones de dólares en ingresos obtenidos anualmente por las exportaciones de petróleo y gas de la región se invierten estratégicamente en activos globales, lo que aprovecha parcialmente el poder blando de la región para asegurar influencia en los centros de toma de decisiones clave del mundo.

Los estados del Golfo como Qatar, Arabia Saudita, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos podrían utilizar sus vastos fondos soberanos de riqueza para imponer limitaciones comerciales a Israel.

“Podrían decidir utilizar sus fondos para boicotear a empresas que tienen participaciones significativas en la economía israelí”, dijo Alhasan.

Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar se comprometieron colectivamente a invertir alrededor de tres billones de dólares en la economía estadounidense cuando Trump visitó la región en su primer viaje al exterior durante su segundo mandato como presidente.

“Esos billones que los estados del Golfo están inyectando en Estados Unidos en la próxima década se basan en un espacio del Golfo seguro y protegido que también pueda beneficiarse de estas inversiones”, dijo Al-Saif.

“Pero si nos sentimos inseguros, lo que sucede gracias a un aliado estadounidense como Israel, el dinero puede ir a otra parte, ya sea para proteger mejor el Golfo o para obtener mejores rendimientos de sus inversiones”.

