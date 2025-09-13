La ciudad subterránea nazi abandonada que está oculta bajo un hermoso campo

Por Pavlo Fedykovych, CNN

A primera vista, no hay nada inusual en el campo que rodea el pequeño pueblo polaco de Pniewo. El paisaje es típico de la región de Lubusz Voivodato: vastos campos de cultivos amarillos bajo grandes cielos, interrumpidos solo por algún que otro parche de bosque.

Parece sereno, pero oculta debajo hay una historia oscura: una ciudad subterránea nazi.

Festungsfront Oder-Warthe-Bogen, o el Ostwall, es un complejo subterráneo fortificado construido antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando Adolf Hitler buscaba asegurar la frontera oriental de Alemania frente a Polonia y la Unión Soviética.

Entre los ríos Oder y Warta, que hoy forman parte de la frontera germano-polaca, la instalación permanece en gran medida intacta: un extenso laberinto de túneles, estaciones de tren subterráneas, instalaciones de combate y enormes pozos que cubren unos 32 kilómetros de longitud.

Hoy en día, los visitantes pueden descender a esta hazaña de ingeniería militar casi olvidada. Los soldados que una vez ocuparon los búnkeres hace tiempo que se fueron, al igual que los fiesteros de los años 80 y 90 que dejaron recordatorios grafiteados de sus celebraciones. Pero el complejo tiene nuevos residentes.

Después de que los nazis abandonaran el sitio en 1945, los murciélagos descubrieron los túneles, encontrándolos ideales para hibernar. Hasta 40.000 de ellos llegan cada otoño desde toda Europa Central, lo que lo convierte en una de las colonias de murciélagos más grandes de Europa.

La historia del Ostwall comenzó en la década de 1930, cuando Hitler, firme en el poder, lanzó una campaña de militarización a gran escala que desafiaba los tratados que habían puesto fin a la Primera Guerra Mundial.

Él puso su mirada en la Puerta de Lubusz, el territorio entre los ríos Oder y Warta, entonces todavía parte de Alemania, como el lugar a fortificar. Proteger este corredor, creían sus estrategas, era clave para salvaguardar Berlín.

Para 1935, los planes para el “Arco Fortificado” estaban completos, y el propio Hitler viajó a la cercana Wysoka para consagrar el proyecto. La construcción comenzó al año siguiente.

Ambicioso es poco decir. Los ingenieros imaginaron una línea defensiva que se extendía casi 80 kilómetros, con trabajos programados hasta 1951. Aunque nunca se completó, el proyecto ya se encontraba entre las fortificaciones más avanzadas del mundo. Solo la sección central utilizó casi 57.000 metros cúbicos de concreto y podía albergar a decenas de miles de soldados.

Pero las prioridades cambiaron. Para 1938, la atención de Alemania se volvió hacia el oeste, hacia Francia, y la construcción se detuvo. Al año siguiente, tras la invasión de Polonia, que desencadenó la Segunda Guerra Mundial, el propósito estratégico del Ostwall se desvaneció.

El complejo Ostwall siguió siendo parte de la maquinaria bélica nazi mientras la guerra arrasaba Europa. En enero de 1945, cuando el Ejército Rojo avanzó, las fuerzas soviéticas capturaron la línea en solo tres días. La ciudad subterránea fue abandonada.

Durante un tiempo, el ejército polaco mantuvo el sitio, pero para la década de 1960, el costo resultó demasiado alto y los túneles fueron más o menos abandonados una vez más.

El siglo XXI le ha dado al Ostwall una segunda vida. Con el apoyo de la Unión Europea y el entusiasmo local, el complejo se ha transformado en un destino de turismo oscuro.

En 2011, se inauguró el Museo de la Región Fortificada de Międzyrzecz, que incorpora más de 30 km de túneles en la sección central.

Desde el exterior, el búnker de entrada parece casi de caricatura, coronado con cúpulas verdes en forma de hongo. Por dentro, el aire es frío y húmedo, pero sorprendentemente hospitalario.

“Los nazis planearon este complejo para estancias prolongadas de soldados, así que todo está construido para hacerlo habitable”, dice Mikolaj Wiktorowski, guía del museo y entusiasta de la historia local.

La vida subterránea ha sido parcialmente recreada: maniquíes con uniforme montan guardia en salas administrativas y literas, incluso fuera de un baño, evocando los ritmos diarios de una guarnición desaparecida.

El momento más impactante llega en el pozo principal, un abismo que cae profundamente en la tierra. Para algo construido hace casi un siglo, es una hazaña de ingeniería impresionante. La escalera descendente está construida con la precisión escalofriantemente suave por la que muchas megaestructuras nazis son conocidas. Conduce hacia un amplio túnel central revestido con vías de ferrocarril y tuberías.

Estar a 40 metros bajo tierra, en un corredor lo suficientemente grande para trenes y vehículos militares, es surrealista: a la vez sobrecogedor e inquietante. Cuanto más te adentras, más frío se vuelve, con una atmósfera que evoca a “Fallout” o a “The Last of Us”. No hay mutantes ni zombis aquí, pero criaturas aladas acechan en las sombras.

Nadie sabe exactamente cuándo los murciélagos colonizaron por primera vez los túneles, pero para la década de 1970 los científicos ya habían comenzado a registrar colonias. Hoy en día, 12 especies hibernan aquí.

“Los murciélagos encontraron estos túneles y les encantó la temperatura estable, y entraron al sistema a través de búnkeres superficiales y conductos de ventilación”, explica Wiktorowski. “Durante el periodo de hibernación a finales de otoño y en invierno, su número puede superar los 40.000”.

Para los visitantes, su presencia es difícil de ignorar. Los murciélagos revolotean repentinamente desde la oscuridad, sus chillidos agudos resuenan contra el concreto. Otros cuelgan inmóviles de las bóvedas, dormidos. Durante la temporada de hibernación, el museo limita el acceso para darles un respiro.

Los murciélagos no son los únicos que han reclamado el Ostwall. A finales del siglo XX, los túneles se convirtieron en hogar de una subcultura conocida como la Gente del Búnker.

El movimiento nació aquí, dice Mikolaj Wiktorowski. “Comenzó a principios de los años 80 y alcanzó su punto máximo a finales de los 90”.

Celebraban fiestas rave, bodas y desafiaban a las autoridades en este inusual lugar subterráneo. Pero el laberinto era peligroso: al menos cinco personas murieron en accidentes, desde caídas por pozos hasta incendios provocados por fumar descuidadamente.

Los grafitis que dejaron —declaraciones de amor, bocetos burdos, consignas anticomunistas— todavía cubren las paredes, dando color a los pasillos por lo demás grises.

“Los grafitis son el alma de este lugar”, dice Wiktorowski, quien fotografía las obras y espera publicar un libro al respecto. “Sin ellos, solo tendríamos paredes desnudas y sin vida.”

Los visitantes del museo pueden elegir entre tres recorridos: el “corto” (de 1,5 horas), el “largo” (de 2,5 horas) y el “extremo” (de 3 a 8 horas). También pueden optar por un viaje en tren eléctrico subterráneo y un paseo en un BTR-152, un transporte blindado soviético para el personal de los años 50, para una dosis extra de ambiente.

El museo es ahora el sitio más visitado de la región de Lubusz en Polonia. Pero la zona guarda otras sorpresas.

Zielona Gora, la capital, es conocida a menudo como “la Toscana polaca” por sus viñedos y paisajes. Cada septiembre, el Festival del Vino Winobranie celebra la producción de las 40 bodegas de la región.

Y fuera de la ciudad de Świebodzin, con los brazos extendidos, se alza lo que se reclama como la estatua de Jesucristo más alta del mundo: 52 metros de altura, casi tres metros más que su homóloga en Río de Janeiro.

Aquí, distancias cortas conectan experiencias sorprendentemente diferentes: una inmersión en túneles nazis, un encuentro con la colonia de murciélagos más grande de Europa, una mirada hacia lo alto a Jesús y, finalmente, una copa de vino local por la noche.

