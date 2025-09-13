Anuncian homenaje a Charlie Kirk el 21 de septiembre en el Estadio State Farm de Arizona

Por Nouran Salahieh, CNN

El 21 de septiembre se llevará a cabo un homenaje al activista político conservador Charlie Kirk en el Estadio State Farm de Glendale, Arizona.

Así lo anunció Turning Point USA, la organización sin fines de lucro de la que Kirk fue cofundador.

“Únanse a nosotros para celebrar la notable vida y el legado perdurable de Charlie Kirk, una leyenda estadounidense”, dijo Turning Point USA.

El evento será “la mañana del domingo 21 de septiembre, en el Estadio State Farm, sede de los Cardenales de Arizona, en Glendale, Arizona”.

El anuncio lleva al sitio web fightforcharlie.com, que ofrece un enlace de registro y un tributo a Kirk.

El Estadio State Farm es la sede de los Cardenales de Arizona de la NFL y tiene un aforo fijo de 63.400 espectadores, según su sitio oficial.

