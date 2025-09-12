Trump dice que el sospechoso de asesinar a Charlie Kirk está “bajo custodia”

Por Betsy Klein, CNN

El presidente de EE.UU., Donald Trump, sugirió el viernes que el sospechoso del tiroteo de Charlie Kirk está “bajo custodia”.

“Creo que con un alto grado de certeza lo tenemos bajo custodia”, declaró Trump durante una aparición en Fox News.

Trump afirmó que alguien “muy cercano a él lo delató” y que el anuncio se haría más tarde el viernes.

Pareció indicar que la persona fue encontrada por un pastor, quien finalmente involucró a su padre.

“Fue un pastor, y este recurrió a un amigo —un pastor involucrado en la aplicación de la ley, por cierto, y su buen amigo es un alto alguacil de EE. UU.— y a partir de ahí se encargaron del asunto, y luego se involucró un padre”, declaró.

El presidente se negó a decir si el padre estaba al tanto del presunto delito de su hijo.

Añadió: “Tenemos a la persona que creemos que buscamos, pero llegaron a la comisaría y él está allí”.

Sin embargo, advirtió que la noticia estaba “sujeta a cambios”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.