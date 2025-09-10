Exclusivo CNN: primer ministro de Qatar dice que Netanyahu “mató cualquier esperanza” para los rehenes israelíes

Por Max Saltman, Caitlin Danaher, Mitchell McCluskey y Mostafa Salem, CNN

El primer ministro de Qatar criticó duramente al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en una entrevista exclusiva con CNN este miércoles, calificando de “bárbaro” el intento de homicidio por parte de Israel de los líderes de Hamas en Doha.

“Pensábamos que estábamos tratando con gente civilizada”, dijo el primer ministro de Qatar, el jeque Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, a Becky Anderson de CNN. “Así es como tratamos a los demás. Y la acción que (Netanyahu) tomó… no puedo describirla, pero es una acción bárbara”.

Al-Thani añadió que cree que el ataque de Israel en Doha el martes “mató cualquier esperanza” para los rehenes que permanecen en Gaza.

“Me reuní con la familia de uno de los rehenes la mañana del ataque”, dijo Al-Thani. “Ellos cuentan con esta mediación (de alto el fuego), no tienen otra esperanza”.

“Creo que lo que Netanyahu hizo ayer simplemente mató cualquier esperanza para esos rehenes”, señaló el primer ministro.

El ataque en Doha no fue menos que “terrorismo de Estado”, dijo Al-Thani a CNN. El primer ministro había utilizado el mismo término el martes cuando subió al podio en una conferencia de prensa y arremetió contra Israel por sus acciones.

Durante esa conferencia de prensa, Al-Thani se mostró visiblemente enfadado. Expresó la misma indignación este miércoles, unas 36 horas después del ataque.

“No tengo palabras para expresar nuestra indignación por tal acción… Esto es terrorismo de Estado”, declaró Al-Thani a CNN. “Nos han traicionado”.

Al-Thani, en particular, no reveló el destino del negociador jefe de Hamas, Khalil Al-Hayya, tras el ataque israelí contra los líderes del grupo en Doha el martes.

Cuando CNN le preguntó sobre el paradero del principal negociador, Al-Thani dijo que “hasta ahora… no hay una declaración oficial”.

Hamas había dicho inicialmente que cinco de sus miembros fallecieron en el ataque, pero no logró matar a la delegación negociadora.

Al-Thani afirmó que un funcionario de seguridad qatarí de 22 años murió en el ataque.

“Estamos intentando identificar si hay algún otro desaparecido… Hay qataríes que se encuentran en una situación muy peligrosa”, añadió.

Al-Thani dijo que no podía predecir cuál habría sido la respuesta de Hamas a los últimos principios de Estados Unidos para un alto el fuego si Israel no hubiera atacado Doha, pero dijo que creía que Israel y Hamas “se están quedando sin oportunidades” para lograr un alto el fuego.

Poco después del ataque, Al-Thani dijo a la prensa que Qatar no se dejaría disuadir en sus esfuerzos de mediación. Sin embargo, el primer ministro declaró este miércoles que Netanyahu ha “socavado cualquier posibilidad de estabilidad, cualquier posibilidad de paz” al atacar al liderazgo de Hamas en la capital qatarí.

“He estado reconsiderando, incluso sobre todo el proceso en las últimas semanas, que Netanyahu solo nos estaba haciendo perder el tiempo”, declaró Al-Thani.

“No era serio en nada”, añadió, desestimando las recientes conversaciones como “sin sentido”.

Al-Thani agregó que los qataríes están “revaluando todo” respecto a su participación en futuras conversaciones de alto el fuego, y añadió que están en una “conversación muy detallada” con el Gobierno de Estados Unidos sobre cómo proceder.

Qatar, que alberga la mayor base militar de Estados Unidos en Medio Oriente, es un importante aliado estadounidense. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue informado del ataque solo poco antes de que comenzara, y no por Israel, sino por el presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, de acuerdo con un funcionario de Estados Unidos.

Trump ordenó inmediatamente al enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, que informara a Qatar, según otro funcionario de Estados Unidos. Witkoff mantiene una relación de larga data con los qataríes.

Si bien Trump no llegó a condenar el ataque, el martes su portavoz afirmó que el presidente estaba preocupado. Al-Thani dijo a CNN este miércoles que Estados Unidos ha expresado su apoyo a Qatar “en numerosas ocasiones”.

“Estoy haciendo un seguimiento con todos los funcionarios de Estados Unidos para ver qué tipo de acciones se pueden tomar en este momento”, añadió Al-Thani.

Este fin de semana, Estados Unidos propuso un nuevo marco para un alto el fuego. Trump dijo que Israel había aceptado los términos y que era “hora de que Hamas también acepte”.

El primer ministro de Qatar presionó a Hamas para que “responda positivamente” a esta propuesta en una reunión en Doha, de acuerdo con un funcionario al tanto de la conversación.

Hamas tenía previsto responder a la propuesta el martes por la noche, dijo a CNN un diplomático informado sobre las conversaciones, antes del ataque israelí a Doha.

Qatar espera una respuesta colectiva al ataque de Israel contra funcionarios de Hamas en Doha, afirmó Al-Thani.

“Habrá una respuesta de la región. Esta respuesta se está consultando y debatiendo con otros socios de la región”, añadió Al-Thani.

Al-Thani afirmó que habrá una cumbre árabe-islámica en Doha en los próximos días, donde los participantes decidirán el curso de acción a seguir.

No obstante, Al-Thani dijo que Qatar no pedirá a otros socios regionales que respondan de una manera específica.

“Debe haber una respuesta colectiva de la región”, dijo Al-Thani. “Esperamos que sea algo significativo que disuada a Israel de continuar con este acoso”.

