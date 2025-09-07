Venden boletos ganadores en dos estados para el gran premio de Powerball de casi US$ 1.800 millones

Por Hanna Park, CNN

Boletos ganadores para el sorteo de Powerball del sábado, con un gran premio de casi US$ 1.800 millones, se vendieron en Missouri y Texas, informó la Asociación de Loterías Multiestatales.

“Con las ventas finales de boletos, el premio mayor de Powerball alcanzó los US$ 1.787 millones, convirtiéndose en el segundo mayor premio de lotería jamás ganado en Estados Unidos”, indicó la Asociación de Loterías Multiestatales, que administra el juego Powerball, en un comunicado.

Cada ganador puede elegir entre un premio anualizado de US$ 893,5 millones o un pago único de US$ 410,3 millones, ambos antes de impuestos.

Además, dos boletos vendidos en Kansas y Texas ganaron un premio de US$ 2 millones y 18 boletos vendidos en 13 estados obtuvieron US$ 1 millón.

Los números ganadores fueron 11, 23, 44, 61, 62, con el Powerball rojo 17 y un multiplicador Power Play de 2.

El premio mayor ahora se reinicia en US$ 20 millones para el sorteo de este lunes.

Las victorias del sábado ponen fin a una racha de 42 sorteos consecutivos sin ganador del premio mayor, una serie que comenzó en mayo.

Las probabilidades de ganar eran de 1 en 292,2 millones, de acuerdo con la Asociación de Loterías Multiestatales, que supervisa el juego.

Los boletos, con un precio de US$ 2, están disponibles en 45 estados, así como en Washington, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.

El mayor premio de Powerball registrado sigue siendo el de US$ 2.040 millones, ganado en California el 7 de noviembre de 2022.

