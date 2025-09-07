Manifestantes piden el fin de la toma del control policial federal en Washington

Por Veronica Stracqualursi, CNN

Decenas de manifestantes marcharon el sábado en Washington contra la toma federal del Departamento de Policía de la ciudad por parte del presidente Donald Trump y el despliegue de militares de la Guardia Nacional en la capital.

Con carteles que decían “protejan la autonomía de DC” y “detengan la toma de Trump”, los participantes en la marcha “Todos somos DC” caminaron desde Meridian Hill Park hasta Freedom Plaza, cerca de la Casa Blanca, para protestar contra lo que consideran un impulso autoritario de Trump para controlar el distrito.

“Ver la destrucción de la fuerza laboral federal y la importación de la Guardia Nacional para intentar mantener la paz en un lugar donde el crimen está en el nivel más bajo en 30 años… simplemente me movió a protestar”, dijo a CNN David Reinke, un excontratista gubernamental que vive en el vecino Maryland.

El mes pasado, Trump declaró una emergencia por crimen y ordenó al Gobierno federal tomar el control del Departamento de Policía de Washington, aumentar la presencia de agentes federales en el distrito y desplegar a la Guardia Nacional, un esfuerzo amplio que ha generado la ira de muchos residentes de la ciudad.

La tasa de crímenes violentos en Washington se ha desplomado en las últimas décadas y en 2024 alcanzó su nivel más bajo desde 1966, según reportó previamente CNN.

Sobre la presencia de la Guardia Nacional en la ciudad, Stephanie Collins-Stewart, estudiante de la Universidad de Howard, dijo a CNN: “Siento honestamente que es una táctica, como si intentaran intimidarnos. Pero he estado aquí estudiando en los últimos años y sé cómo es DC. En su mayor parte es bastante tranquilo”.

Otra manifestante, Kristine Sieloff, maestra de escuela pública en Baltimore, dijo a CNN que le preocupa que Trump pronto envíe a la Guardia Nacional a su ciudad —lo que ya ha amenazado con hacer— y argumentó que se trata de “una demostración de fuerza destinada a intimidar a la gente”.

Los manifestantes también portaban pancartas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), y algunos participantes con los que habló CNN expresaron su desaprobación hacia las redadas de ICE del Gobierno de Trump, argumentando que están separando familias.

“Tiene que haber una manera más humana y más diplomática de tratar con las personas indocumentadas, y la forma en que lo están haciendo es muy inhumana”, dijo Tammi Price, una maestra jubilada.

“Hay mucho más que se podría hacer con los millones y millones de dólares que los contribuyentes están pagando por la ocupación, la ocupación de ICE y de la Guardia Nacional”, agregó. “Son nuestros impuestos”.

La misión está costando aproximadamente US$ 1 millón al día, estimaron expertos a CNN.

