Carlo Acutis, apodado “el influencer de Dios”, se convierte en el primer santo “millennial”

Un adolescente italiano al que le gustaba jugar videojuegos y hacer videos divertidos de sus mascotas se convirtió este domingo en el primer santo “millennial” de la Iglesia católica.

Carlo Acutis, quien tenía solo 15 años cuando murió de leucemia en 2006, utilizó sus habilidades informáticas para difundir la fe católica, creando un sitio web que documentaba informes de milagros.

Apodado “el influencer de Dios”, es considerado un pionero en los esfuerzos de evangelización de la Iglesia en el mundo digital.

Frecuentemente representado con jeans, camiseta y zapatillas deportivas, Acutis luce muy diferente a los santos tradicionales y ha ganado seguidores en todo el mundo entre los jóvenes como un santo con el que pueden identificarse.

Su canonización tuvo lugar junto a la de otro joven, Pier Giorgio Frassatti, quien murió en 1925 a los 24 años. La ceremonia de canonización fue la primera presidida por el papa León XIV, el primer pontífice estadounidense, con miles de jóvenes en la Plaza de San Pedro.

La canonización de estos santos jóvenes llega en un momento en que la Iglesia católica, dirigida por una jerarquía completamente masculina donde las figuras principales suelen tener más de 60 años, explora nuevas formas de conectar con las generaciones más jóvenes. Una crisis relacionada con el abuso sexual clerical de menores y adultos vulnerables ha tenido un impacto catastrófico en la credibilidad de la Iglesia.

Sin embargo, aunque la tendencia a largo plazo en Occidente indica que los jóvenes están cada vez más alejados de la religión tradicional, encuestas recientes y evidencia anecdótica apuntan a un aumento del interés por el catolicismo entre la Generación Z en Estados Unidos y Europa.

La madre de Acutis, Antonia Salzano, dice que cree que la vida y la fe de su hijo resuenan con una generación de jóvenes, especialmente aquellos que navegan por las complejidades del mundo digital.

“Carlo es un mensaje de esperanza, porque Carlo dice: ‘Sí, tienes que usar (internet) para el bien’. Por eso el papa Francisco llamó a Carlo el influencer de Dios”, dijo a CNN en Asís a principios de este año.

Su hijo, contó, conocía el “lado oscuro” de internet y era consciente de lo adictivos que pueden ser los videojuegos, por lo que eligió jugar en su PlayStation solo una hora a la semana.

“Carlo solía decir que todos nacen originales, muchos mueren como fotocopias”, comentó durante una entrevista en el Centro Amici di Carlo Acutis, un centro dedicado a su hijo, ubicado en el entorno verde y tranquilo de Asís, una ciudad en lo alto de una colina en Umbría.

“Cada uno de nosotros es especial, hay un llamado, una misión. Si no nos damos cuenta de esta misión que Dios, desde la eternidad, ha pensado para cada uno de nosotros… corremos el riesgo de terminar como una fotocopia de otra persona”. La vida de su hijo, afirma, demuestra que la santidad es posible para todos y que “no es solo para algunos”.

Acutis nació en Londres, Reino Unido, en el seno de una familia acomodada. Su padre, Andrea Acutis, trabajaba en un banco en la capital británica, pero el joven vivió la mayor parte de su vida en Milán, ya que su padre llegó a ser presidente de una aseguradora italiana. Su madre dice que tuvo una vida “normal”, que le gustaban los deportes y que tenía buen sentido del humor. Salzano explicó que su hijo solía hacer videos divertidos al estilo “Star Wars” con sus gatos y perros, e imitaba las voces de los diferentes animales.

Pero dice que la fe de su hijo era evidente desde pequeño, aunque no creció en un hogar especialmente religioso. Usaba su dinero de bolsillo para ayudar a personas sin hogar en Milán, defendía a compañeros que sufrían acoso escolar y apoyaba a quienes tenían padres divorciados.

“Yo me convertí gracias a mi hijo”, dijo Salzano, quien explicó que una de las primeras influencias de fe en Acutis fue su niñera polaca, Beata Sperczynska.

En su tumba en Asís, donde está expuesto con jeans, zapatillas Nike y ropa informal, y que se puede ver en directo a través de una webcam, ahora llega un flujo constante de jóvenes visitantes.

El arzobispo Domenico Sorrentino, obispo de Asís, dijo a CNN que la cantidad de personas que visitan la iglesia donde se exhibe al joven proto-santo es “enorme”, con casi 1 millón de visitantes el año pasado, y espera que esa cifra siga creciendo. Tiene seguidores en todo el mundo y en Malvern, Pensilvania, existe un santuario oficial dedicado al nuevo santo.

El camino de Acutis hacia la santidad ha sido inusualmente rápido. Una canonización, que normalmente es un proceso largo y costoso, puede llevar siglos y requiere un examen minucioso de la vida del candidato. Normalmente, se deben atribuir dos milagros a la intercesión del futuro santo. La evidencia de estos milagros es examinada por diferentes equipos de expertos médicos y teólogos designados por el Vaticano.

Acutis fue beatificado (declarado “beato”) en 2020 tras su primer milagro, cuando supuestamente sanó a un niño brasileño con un defecto congénito que le impedía comer con normalidad. Según los informes, el niño fue curado después de que su madre rezara a Acutis para que intercediera y ayudara a sanar a su hijo.

El segundo milagro atribuido a Acutis está relacionado con la supuesta curación de una joven de Costa Rica que sufrió un traumatismo craneal tras caerse de su bicicleta en Florencia, Italia, donde estudiaba. Su madre dijo que rezó por la recuperación de su hija en la tumba de Acutis en Asís.

Ahora que Acutis ha sido canonizado, iglesias y escuelas de todo el mundo pueden ser dedicadas a él.

A pesar de la popularidad de Acutis, su canonización no está exenta de críticas. Algunos sostienen que la causa de Acutis se está utilizando para promover una teología “problemática” y retrógrada.

El sitio web de Acutis recopilaba informes de milagros relacionados con la eucaristía para promover la creencia católica de que durante la misa el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo (aunque las apariencias de pan y vino permanecen). El sitio de Acutis informaba sobre incidentes en los que la hostia –el pan utilizado en el rito– comenzaba a sangrar o incluso mostraba tejido vivo.

“Un joven entusiasta de la celebración eucarística es algo hermoso”, dijo Andrea Grillo, profesor en el Ateneo Pontificio de San Anselmo en Roma, a CNN. “Pero si busca recopilar ‘milagros eucarísticos’, entonces va por el camino equivocado y debe ser guiado de manera autoritaria”.

Grillo dijo que “todos deberían haber sido más cautelosos” con la causa y que “no es una virtud” buscar milagros.

“Me parece que hay un deseo de orientar a la Iglesia hacia una devoción muy problemática y una búsqueda de ‘signos especiales’”, explicó. “La eucaristía es en lo que se convierte la Iglesia: a Acutis se le enseñaron e impusieron antiguos modelos de espiritualidad y devoción”.

Doce años y tres meses después de su muerte, el cuerpo de Acutis fue exhumado y luego puesto en una cubierta de cera, moldeada para parecerse a él antes de su entierro, y posteriormente fue depositado en un sarcófago de vidrio en la iglesia de Santa Maria Maggiore en Asís.

Un fragmento de su corazón –parte del pericardio– fue extraído como reliquia y está siendo exhibido en varias iglesias de todo el mundo. La reliquia estuvo expuesta a finales de julio y principios de agosto en la iglesia de San Marcello al Corso durante un evento juvenil en Roma. La iglesia estaba llena de jóvenes.

“Siento que tengo una conexión más cercana con él porque nací el año en que murió”, dijo Gary Friesen, de 19 años, de Canadá, a CNN fuera de la iglesia en ese momento.

“Él tenía mucha pasión por internet, por las redes sociales y el sitio web para la evangelización. Yo tengo los mismos pasatiempos que él y en Instagram trato de difundir el evangelio lo mejor que puedo”.

Fuera de la misma iglesia estaba Olivia Santarelli, de 21 años, de Vancouver. Ella dijo a CNN que el atractivo de Acutis se debe a que era “igual que nosotros” y “un muchacho adolescente común”.

Ella dijo: “Le gustaban los deportes. Le gustaba internet, por supuesto, así que realmente nos representa a los jóvenes y tenemos todos estos intereses, pero para él, ante todo, estaba Jesús”.

