Un niño de 11 años muere tras hacer un “toco timbre y corro” en Houston, dice la Policía

Un niño de 11 años murió después de que le dispararan mientras hacía una broma con el timbre de la puerta en Houston, dijo la Policía. Este es el caso más reciente de una tragedia que ocurre proveniente de un “trend” de TikTok sobre la que las autoridades han estado advirtiendo a los padres en un caso que podría resultar en un cargo de homicidio.

El niño y sus amigos estaban jugando al “tocar timbre y correr” en una casa al final de la calle de sus hogares poco antes de las 11 p.m. ET del sábado cuando una persona que estaba dentro de la casa salió y le disparó al niño, dijo la Policía de Houston.

Un testigo dijo que el niño estaba corriendo desde la casa en Racine Street después de tocar el timbre cuando le dispararon, confirmó la Policía.

El niño fue llevado a un hospital y declarado muerto el domingo, según la policía.

Las autoridades usaron un megáfono afuera de la casa el sábado por la noche para instar a la persona que se encontraba dentro a salir con las manos en alto, informó KTRK, afiliada de CNN. La Policía detuvo a una persona para interrogarla.

Los agentes llevaron a una persona esposada de vuelta a la vivienda poco antes de las 6 a.m. del domingo, según KTRK. Las autoridades informaron que la persona fue detenida de nuevo el domingo por la noche, pero no se le imputaron cargos formales, informó KTRK.

La policía de Houston todavía investiga el incidente, dijo el departamento a CNN el lunes.

Los investigadores están revisando videos de vigilancia y trabajando con la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Harris en posibles cargos, informó KHOU.

“Lo más probable es que se trate de un cargo de homicidio”, dijo a KHOU el sargento Michael Cass, detective de homicidios del Departamento de Policía de Houston, quien señaló que la muerte del niño no parece implicar defensa propia porque el disparo “no fue cerca de la casa”.

George Skinner, un residente del vecindario, dijo a KPRC, afiliada de CNN, que la tragedia lo afectó personalmente porque tiene un nieto de 10 años y otros familiares jóvenes que a menudo juegan en la zona.

El hombre de 70 años dijo que ha vivido en el vecindario la mayor parte de su vida y nunca había visto algo así.

“Un par de vecinos y yo estábamos muy tristes de que algo así le pasara a un niño, ¿sabes?”, dijo. “Con diez años, te queda mucho camino por recorrer”.

“Tocar timbre y correr” es una broma muy antigua que ha ganado popularidad en los últimos años como reto en redes sociales. Los videos de TikTok suelen incluir variaciones donde los bromistas golpean o patean las puertas de las casas.

A finales de julio, en un suburbio de Dallas, un hombre disparó contra un coche que huía después de que alguien golpeara su puerta, según la Policía. El hombre fue arrestado por agresión con agravantes.

En mayo, un estudiante de último año de secundaria de 18 años en Virginia murió a tiros mientras grababa un video para publicarlo en TikTok, según informó The New York Times. El hombre señalado de dispararle fue acusado de homicidio intencional sin premeditación.

En 2020, tres jóvenes de 16 años murieron cuando un hombre embistió su coche contra el suyo en represalia por hacerle una broma de “tocar timbre y correr”. El hombre fue declarado culpable de tres cargos de homicidio y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en 2023.

Las autoridades de todo el país han expresado su preocupación por el reto del toque puerta a puerta, y advirtieron tanto del peligro potencial como de las consecuencias legales para los involucrados.

“¿Te parece gracioso golpear puertas y salir corriendo? Piénsalo de nuevo”, escribió la Oficina del Sheriff del Condado de Hamilton, Indiana, en una publicación de Facebook en agosto. “Lo que podría parecer una broma puede acarrear graves problemas legales, daños a la propiedad o, peor aún, que alguien salga lastimado”.

“Esa es una buena manera para terminar muerto, especialmente en Florida”, dijo el sheriff Mike Chitwood de la Oficina del Sheriff del Condado de Volusia a WESH, afiliada de CNN, en julio, después de arrestar a una niña de 13 años y a un niño de 15 años por patear la puerta de un residente una noche.

Los adolescentes fueron captados por la cámara de un timbre mientras se acercaban sigilosamente a la casa de una familia y pateaban la puerta antes de huir, informó WESH. Las autoridades tardaron dos horas en encontrarlos.

“Estás poniendo en peligro tu futuro con este reto de TikTok”, dijo Chitwood. “Te van a acusar de un delito grave”. Los dos adolescentes fueron acusados ​​de irrumpir en la propiedad, según WESH.

