Falta de controles, 10 detenidos y casi 100 muertes: la trama del fentanilo contaminado que escandaliza a Argentina

Cuando Sandra y Daniel escucharon el título “fentanilo contaminado” de fondo, en un noticiero de televisión esa noche, apenas habían pasado 15 días de la muerte de su hijo. Daniel Oviedo, que llevaba el mismo nombre que su papá, tenía 44 años el día que sus padres lo vieron con vida por última vez. Una disfunción renal hacía que durante los últimos 16 años tuviera que dializarse periódicamente, pero esa internación fue distinta a las anteriores: después de su intervención en el Hospital Italiano La Plata, Daniel falleció.

Si bien en la partida de defunción sus padres leyeron “shock séptico”, algo en lo que decían los periodistas les llamó la atención: los profesionales del mismo hospital donde había estado internado su hijo habían detectado una contaminación en ampollas de fentanilo para uso clínico y ahora se investigaba la causa de muerte de al menos una decena de pacientes.

Como las fechas coincidían, Sandra y Daniel se acercaron a la justicia y luego al hospital donde las autoridades les confirmaron que el caso de su hijo era uno de los investigados por el suministro de fentanilo clínico contaminado, según le dijeron a CNN. Hoy son al menos 96 las muertes que forman parte de una causa que incluye a dos laboratorios, al menos diez detenidos y que tiene puesta la mira en el control de las autoridades sobre estos medicamentos.

Las primeras señales de alerta se dieron en el Hospital Italiano La Plata los últimos días de abril, según consta en el expediente. Los profesionales de ese centro de salud sospecharon por la presencia de dos bacterias raras de encontrar en hospitales, Ralstonia pickettii y Klebsiella pneumoniae MBL, en decenas de pacientes enfermos. Luego de una investigación interna, los primeros días de mayo, dieron con el fentanilo contaminado y elevaron la información a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

El 5 de mayo se inició un expediente para investigar el desvío en la calidad del producto. El 8 de mayo, la ANMAT alertó sobre el uso de un lote de fentanilo inyectable que no debía usarse debido a una investigación “por desvío de calidad”.

Fue el 11 de mayo cuando prohibió su uso y al día siguiente suspendió las actividades de HLB Pharma, uno de los laboratorios encargados de producir y distribuir el medicamento. Pasaron 3 días desde que se anunció el desvío de calidad del fentanilo contaminado hasta que se dispuso la prohibición de uso, distribución y comercialización del producto por la notificación del Hospital Italiano La Plata, incluso con los cultivos positivos para dos bacterias y una alta mortalidad entre los pacientes a los que se había administrado la droga en estudio.

Junto con las alertas de ANMAT, se inició una investigación judicial, a cargo del juez Ernesto Kreplak. Se allanaron ambos laboratorios y una droguería en los que, según el Ministerio de Seguridad, se secuestraron “23 botellas de fentanilo —de distintos lotes—, 2.400 ampollas de la misma sustancia (…), informes, documentación y otros elementos relevantes para la causa”.

En los siguientes días de mayo, distintos hospitales y clínicas de provincias como Córdoba, Santa Fe y Neuquén también reportaron pacientes afectados por las ampollas de fentanilo contaminadas. El trabajo de la justicia permitió, hasta el momento, recolectar al menos 96 casos de muertes sospechosas por medicamento contaminado. Una fuente cercana al expediente asegura que siguen reportándose nuevos casos y que esta cifra podría continuar en aumento.

Como parte del proceso judicial, se ordenaron 10 detenciones de directivos y responsables técnicos de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, que incluyen a Ariel Fernando García Furfaro, el dueño del laboratorio, reportó el Ministerio Público.

CNN se comunicó con la defensa de García Furfaro y no ha obtenido respuesta. A través de un comunicado desde la página de HLB Pharma, los laboratorios afirmaron que están colaborando con la justicia y defendieron el cumplimiento de normas y protocolos.

Del expediente se desprende que desde la primera advertencia de ANMAT, el organismo envió comunicaciones a HLB Pharma con la orden de retirar del mercado el lote afectado. Sin embargo, “la firma no cumplió con la ejecución del recupero en el plazo fijado, ni siquiera dentro del plazo adicional de dos días hábiles otorgado”.

Finalmente, tras este incumplimiento, la ANMAT dispuso la instrucción de una denuncia penal.

Sin embargo, esta no había sido la primera advertencia que el organismo de salud había recibido sobre estos laboratorios. Según se desprende de la causa, “entre junio de 2018 y mayo de 2025, se iniciaron al menos 65 expedientes administrativos vinculados a reportes de desvíos de calidad, reacciones adversas o medicamentos presuntamente adulterados o ilegítimos”.

Durante la investigación se detallaron los casos previamente reportados, y según los fiscales de la causa, los expedientes advierten “un escenario sostenido de vulnerabilidades en la calidad de productos críticos”, es decir: las advertencias existieron durante años.

Y agregan un dato más: “La reiteración de hallazgos graves en el tiempo, aun frente a medidas regulatorias previas, sugiere la existencia de deficiencias estructurales en los mecanismos de control y prevención”.

Apuntan a las deficiencias por parte de los organismos del Estado para advertir el problema y actuar en consecuencia antes de la tragedia.

“Párrafo aparte merece la ineficiente tarea de contralor de los organismos competentes del Estado, a lo largo del tiempo. Las consecuencias de tamaña negligencia, connivencia o complicidad son aún desconocidas”, remarcan en el expediente.

CNN se comunicó con ANMAT para obtener una respuesta sobre estas acusaciones, pero allí respondieron que no harán declaraciones mientras haya una investigación en curso.

Frente a las nuevas acusaciones, CNN consultó también a la defensa de Furfaro y HLB Pharma que aseguran que están “estudiando las presuntas graves deficiencias”. “En principio, toda deficiencia intimada fue siendo resuelta por el personal técnico, razón por la cual el Laboratorio no fue clausurado ni impedido de trabajar”, agregaron desde la defensa.

“La ANMAT falló, me desprotegió, porque al decirme que me protegía sin protegerme, me desprotegió”, dijo el ministro de desregulación Federico Sturzenegger en una entrevista en Deja Vu cuando la cifra oficial de muertes por el fentanilo alcanzaba las 70. Luego, en otra entrevista, esta vez con el canal TN, quiso corregir sus dichos y aseguró que la culpa era de “la ANMAT kirchnerista”, a pesar de que la contaminación se dio en abril de este año y la producción a fines del año pasado, según se desprende de la investigación judicial.

En igual sentido apuntó el presidente Javier Milei en un acto de campaña en La Plata, relacionando al dueño de los laboratorios Ariel García Furfaro, con el kirchnerismo, y lo mismo hizo el ministro de Salud Mario Lugones en una entrevista televisiva.

Sin embargo, días después el Gobierno separó de su cargo a la funcionaria de la ANMAT, Gabriela Mantecón Fumadó, directora del Instituto Nacional de Medicamentos.

En el Congreso, varios diputados buscan avanzar con una comisión investigadora para determinar las responsabilidades y debatir sobre la trazabilidad del medicamento que hoy no es obligatoria a pesar de los usos ilegales que se le da al fentanilo.

Mientras tanto, los Oviedo y el resto de los familiares de las víctimas siguen buscando una respuesta.

