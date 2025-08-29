Trump cancela la seguridad de Kamala Harris que había sido extendida por una orden de Biden desconocida hasta ahora

Por Edward-Isaac Dovere, CNN

El presidente Donald Trump revocó la protección del Servicio Secreto para Kamala Harris el jueves, según una copia de una carta revisada por CNN.

Los expresidentes reciben protección del Servicio Secreto de por vida. Harris, como ex vicepresidenta, recibió seis meses de protección después de dejar el cargo, según la ley federal. Ese periodo terminó el 21 de julio. Sin embargo, su protección había sido extendida por un año adicional mediante una directiva —que no fue pública hasta ahora— firmada por el entonces presidente Joe Biden poco antes de dejar el cargo, según varias personas familiarizadas con el acuerdo no revelado.

Esa es la orden que Trump canceló en su carta, titulada “Memorando para el Secretario de Seguridad Nacional” y con fecha del jueves.

“Por la presente se le autoriza a suspender cualquier procedimiento relacionado con la seguridad previamente autorizado por Memorando Ejecutivo, más allá de los requeridos por la ley, para la siguiente persona, con vigencia a partir del 1 de septiembre de 2025: ex vicepresidenta Kamala D. Harris”, dice la carta.

La Casa Blanca y el Servicio Secreto no respondieron hasta el momento a las solicitudes de comentarios de parte de CNN.

El fin de la protección de Harris por parte de Trump se produce cuando ella está a punto de embarcarse en una gira de alto perfil de promoción de su libro “107 Days”, en la que recorrerá varias ciudades presentando su nueva memoria sobre su breve campaña presidencial, que se publicará el 23 de septiembre. Eso la pondrá más en el centro de atención pública de lo que ha estado desde que dejó el cargo, durante el cual solo ha asistido a algunos eventos públicos.

“La vicepresidenta está agradecida con el Servicio Secreto de Estados Unidos por su profesionalismo, dedicación y compromiso inquebrantable con la seguridad”, dijo a CNN Kirsten Allen, asesora principal de Harris.

Los presidentes y candidatos presidenciales enfrentan amenazas de seguridad frecuentes. Hubo dos intentos de asesinato contra Trump durante su campaña presidencial el año pasado.

Harris, según personas familiarizadas con sus operaciones de seguridad, enfrentó ciertas amenazas particulares dado que fue la primera mujer y la primera mujer negra en el cargo. Esas preocupaciones solo aumentaron después de que se convirtió en la nominada del Partido Demócrata, dijeron las personas familiarizadas con su seguridad a CNN, y seguían siendo altas en enero tras la campaña, con sentimientos sobre la elección aún a flor de piel.

Un portavoz de Biden se negó a comentar sobre lo que llevó a que firmara la orden extendiendo la protección de Harris.

Pero lo que ahora desaparecerá no son solo los agentes asignados para protegerla en persona, las 24 horas del día, los siete días de la semana: la protección del Servicio Secreto incluye un análisis de inteligencia constante de amenazas y cobertura en situaciones presenciales, correos electrónicos, mensajes de texto y redes sociales. Con la cancelación de su protección, los asistentes de Harris temen perder el mismo acceso a advertencias de amenazas, dijeron las personas familiarizadas con su seguridad. Su casa, en el centro de Los Ángeles, también dejará de estar protegida por agentes federales.

El costo de montar un nivel similar de protección de manera privada es alto, posiblemente llegando a millones de dólares al año.

El esposo de Harris, Doug Emhoff, perdió su propia protección personal el 21 de julio bajo las disposiciones estándar para el cónyuge de un ex vicepresidente.

El gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, fue informado sobre la pérdida de protección de Harris el jueves por la noche. Una persona familiarizada con las discusiones dijo a CNN que la oficina del gobernador no podía hacer comentarios sobre los arreglos de seguridad o los métodos que podrían activarse como reemplazo.

Sin embargo, el portavoz de Newsom, Bob Salladay, expresó indignación por la decisión de Trump.

“La seguridad de nuestros funcionarios públicos nunca debe estar sujeta a impulsos políticos erráticos o vengativos”, dijo Salladay a CNN.

Harris, como residente de Los Ángeles, también podría recibir protección del Departamento de Policía de la ciudad. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, y Newsom estuvieron en contacto el jueves por la noche para hablar sobre esta situación.

“Este es otro acto de venganza que sigue a una larga lista de represalias políticas en forma de despidos, la revocación de autorizaciones de seguridad y más. Esto pone en peligro a la ex vicepresidenta y espero trabajar con la gobernadora para asegurarme de que la vicepresidenta Harris esté segura en Los Ángeles”, dijo Bass a CNN en un comunicado.

