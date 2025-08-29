Por qué aún no hay decisión sobre el futuro de Lisa Cook, la gobernadora de la Fed a quien Trump quiere sacar

Por Devan Cole y Bryan Mena, CNN

Una audiencia judicial de emergencia sobre el intento del presidente Donald Trump de despedir a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, concluyó sin un fallo inmediato de la jueza que supervisa la importante batalla legal.

La jueza federal de distrito Jia Cobb dedicó más de dos horas la mañana de este viernes a escuchar los argumentos sobre la solicitud de Cook de conservar su puesto en la prominente junta mientras se resuelve su impugnación legal.

Trump anunció el lunes el despido de Cook, la primera gobernadora de la Reserva Federal destituida por el presidente, alegando acusaciones de fraude hipotecario.

La decisión sin precedentes de despedir a Cook representó una escalada significativa en la batalla del presidente contra la Reserva Federal, que tradicionalmente se ha mantenido al margen de la influencia política a lo largo de su historia. Trump ha culpado a la Reserva Federal por tardar demasiado en bajar las tasas de interés.

Cobb ha solicitado que se le presenten más argumentos por escrito antes del próximo martes. Es posible que dicte sentencia después de esa fecha o que se tome más tiempo para analizar la mejor manera de proceder con el caso. Sus opciones incluyen iniciar un proceso acelerado para una pronta resolución de las reclamaciones subyacentes de Cook.

Aunque Cobb, designada por el expresidente Joe Biden, se abstuvo por ahora de emitir un fallo inicial en el caso, también dejó claro que no estaba dispuesta a aceptar plenamente los argumentos de Cook ni de Trump.

La jueza refutó la sugerencia del abogado del Departamento de Justicia, Yaakov Roth, de que los tribunales federales no tienen autoridad para cuestionar la decisión de un presidente de despedir a un miembro de la Reserva Federal “con causa justificada”. Pero incluso con esa facultad judicial, afirmó Cobb, podría existir cierto grado de deferencia por parte de un tribunal hacia la toma de decisiones del presidente.

“Deferencia no significa que no se investigue”, declaró la jueza. “Se asume buena fe y se defiere”.

Sin embargo, Cobb también se mostró comprensiva con los argumentos del abogado de Cook, Abbe Lowell, de que Cobb no recibió la notificación adecuada del motivo de Trump para destituirla, ni la oportunidad de defenderse de las acusaciones de fraude que sustentan la decisión del presidente.

“¿No está sugiriendo que lo ocurrido aquí cumpliría con los requisitos del debido proceso?”, preguntó la jueza a Roth en un momento dado.

“¿Se le envió algo directamente?”, añadió, refiriéndose a que Trump solo había publicado en redes sociales una carta dirigida a Cook anunciando su despido. “Aun así, hay que notificar a alguien. Hay que darle información”.

No obstante, Lowell tuvo problemas con Cobb por su argumento de que la decisión de Trump de apoyarse en las acusaciones de fraude era un pretexto, ya que ha expresado abiertamente su deseo de nombrar en la junta a miembros más alineados con él en política monetaria.

“No estoy de acuerdo con el argumento del pretexto”, dijo la jueza en un momento dado.

En un momento anterior de la audiencia de este viernes, Lowell afirmó que la acusación de fraude, actualmente investigada por el Departamento de Justicia, se ha convertido en el “arma de fuerza” del Gobierno.

“Nunca hubo motivo para empezar, y solo son sus esfuerzos por deshacerse de gobernadores… para que el presidente pueda tener la mayoría”, argumentó Lowell.

Mientras tanto, Roth intentó convencer a la jueza de que las preocupaciones sobre el debido proceso planteadas por Cook carecen de importancia, ya que, según él, ella aún no ha presentado ninguna defensa pública o privada del presunto fraude que habría influido en Trump antes de su anuncio del lunes.

“¿Cuál es el propósito de decir: ‘Bueno, el presidente necesitaba escucharla’? ¿Qué va a cambiar eso?”, preguntó Roth.

Roth también le dijo a Cobb que una decisión a corto plazo que mantenga a Cook en el cargo perjudicaría irreparablemente al Gobierno, ya que perjudica a la junta tener un miembro asociado con ella que pesa sobre sus hombros acusaciones de fraude.

Parte del análisis de Cobb para decidir si emitir la orden de emergencia solicitada por Cook se centrará en el posible daño que podría recaer sobre ambas partes, además de otros factores, como la solidez que la jueza considere de las alegaciones subyacentes de Cook.

Durante meses, Trump ha desatado una intensa campaña de presión contra la Reserva Federal para que baje las tasas de interés, argumentando que su política arancelaria no impulsará la inflación. Pero los banqueros centrales quieren ver cómo la guerra comercial de Trump y otros cambios radicales en las políticas afectan a la economía estadounidense antes de reanudar los recortes de tasas de interés.

Durante la primavera, Trump amenazó con frecuencia con despedir al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Pero el presidente finalmente se retractó después de que sus asesores advirtieran en privado que hacerlo probablemente provocaría una volatilidad extrema en los mercados financieros.

La Reserva Federal se encuentra en medio de un ataque a gran escala por parte del Gobierno de Trump. Además de un bombardeo implacable de ataques, Trump y sus aliados han criticado duramente a la Reserva Federal por su gestión de una renovación de US$ 2.500 millones de su sede en Washington, que se ha vuelto más costosa con los años. Algunos de los aliados de Trump lo vieron como una posible oportunidad para destituir a Powell.

Ahora, en lugar de intentar despedir a Powell, cuyo mandato finaliza en mayo de 2026, el Gobierno de Trump busca reestructurar la Reserva Federal consolidando una mayoría en su Junta de Gobernadores. Si Cook, designado por Biden, logra ser destituido de la junta, solo quedarían dos gobernadores de la Fed nombrados por un presidente demócrata en la junta de siete miembros.

“Tendremos una mayoría muy pronto”, declaró Trump el martes durante una reunión de gabinete. “Eso será fantástico. Una vez que tengamos la mayoría, el mercado inmobiliario va a cambiar, y será fantástico”.

Los responsables de la política monetaria de la Reserva Federal se reunirán para su reunión de política monetaria de dos días a partir del 16 de septiembre, en la que se espera que implementen el primer recorte de tasas de interés desde diciembre, según las predicciones de Wall Street.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.