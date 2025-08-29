Israel publica un video del ataque del 7 de octubre mientras enfrenta condena internacional por el asalto a la Ciudad de Gaza

Por Tamar Michaelis y Oren Liebermann, CNN

Israel publicó un video del ataque liderado por Hamas el 7 de octubre este viernes por la noche mientras la condena internacional por su inminente asalto a la Ciudad de Gaza.

El video muestra el ataque a la casa de la familia Taasa en Netiv HaAsara, una comunidad justo al norte de Gaza. El video formaba parte de una compilación de aproximadamente 45 minutos de clips del ataque terrorista que Israel mostró a líderes mundiales, diplomáticos y periodistas, pero que no se difundió públicamente.

En el video publicado este viernes, Sabine Taasa —cuyo esposo e hijo mayor murieron en los ataques del 7 de octubre— está de pie junto al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, mientras él presenta el clip.

“Destruiremos a Hamas, traeremos a nuestros rehenes a casa, porque recordamos el 7 de octubre, y ustedes también deberían hacerlo”, implora Netanyahu en el segmento pregrabado. Aunque Netanyahu dice que el video nunca se ha mostrado públicamente, partes del mismo fueron difundidas por el Canal 12 de Noticias de Israel en marzo de 2024.

El video, grabado por cámaras de seguridad, comienza con el esposo de Sabine Taasa, Gil, llevando apresuradamente a dos de sus hijos al refugio antiaéreo de la casa en el patio trasero. Un combatiente de Hamas lanza una granada al refugio, la cual explota. Un momento después, el cuerpo de Gil Taasa cae al suelo.

Vestidos solo con su ropa interior, los dos niños son llevados luego a la cocina familiar, que está manchada de sangre. Cuando un combatiente de Hamas entra en la cocina, uno de los niños se pone de pie y dice en inglés: “Please, please, please. Let me go home!” (“¡Por favor, por favor, por favor! ¡Déjame ir a casa!”). Luego grita: “My dad! My dad!” (“¡Mi papá! ¡Mi papá!”).

El combatiente de Hamas entonces abre el refrigerador y ofrece a los niños jugo o vino. El niño dice: “Quiero a mi mamá”, antes de que el militante tome una botella de Coca-Cola, cierre la puerta del refrigerador y salga.

El Gobierno de Israel ha pedido a los medios que no transmitan ni distribuyan el video dentro de Israel “por respeto a los deseos de la familia”.

No se ha dado alguna razón sobre por qué la Oficina del Primer Ministro decidió publicar el video ahora, pero sucede mientras Israel enfrenta la condena internacional por su planificado asalto a la Ciudad de Gaza y pocos días después de que una iniciativa respaldada por la ONU declarara oficialmente hambruna en el norte de Gaza.

El hermano mayor de los dos niños murió en la mañana del 7 de octubre mientras se dirigía a la playa a pescar con sus amigos.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.