Trump tomó el control de la ciudad de Washington y se redujo el crimen. También aumentaron las detenciones de inmigrantes

Tras la toma de control de la fuerza policial de la ciudad de Washington y el despliegue de agentes federales y tropas en el distrito, la capital experimentó una caída moderada en los delitos reportados —y un aumento mucho mayor en las detenciones de inmigrantes—, según un análisis de CNN basado en datos gubernamentales.

En la semana que comenzó el 12 de agosto, el primer día completo en que el Gobierno de Trump tomó el control del Departamento de Policía Metropolitana (MPD, por sus siglas en inglés), los delitos contra la propiedad bajaron aproximadamente un 19 % en comparación con la semana anterior, y los delitos violentos disminuyeron alrededor de un 17 %, según los datos más recientes publicados por el MPD.

Sin embargo, estas tendencias varían ampliamente según el tipo de delito. Mientras que los robos en general y los robos en vehículos disminuyeron en más del 40 %, otros hurtos se mantuvieron estables de una semana a otra y hubo un aumento del 6 % en los casos de allanamiento de morada y un incremento del 14 % en los casos de asalto con armas de fuego, según muestran los datos. Ha habido dos homicidios desde que el presidente Donald Trump firmó su decreto para tomar el control del departamento, lo cual es consistente con lo que sucedía en las últimas semanas en la ciudad de Washington, aunque ninguno desde el 13 de agosto.

La disminución general de la delincuencia se produce después de que las agencias federales se hayan integrado con los agentes locales, colaborando en detenciones, registros, ejecución de órdenes judiciales y otras labores policiales locales mientras circulan por el distrito en vehículos que solo se identifican por sus luces azules y rojas intermitentes.

Pero al mismo tiempo, la ola de agentes de ICE desplegados en el distrito ha impulsado un aumento mucho más dramático en las detenciones de inmigrantes.

Desde el 7 de agosto, funcionarios federales han detenido a 300 personas en la ciudad de Washington que no tienen estatus migratorio legal, según informó la Administración. Eso representa un incremento de más de diez veces respecto a las cifras habituales de detenciones de ICE en el distrito, según la revisión de CNN.

Durante los primeros seis meses del mandato de Trump, la agencia detuvo en promedio a unos 12 inmigrantes por semana en la ciudad, según datos publicados por el Deportation Data Project, un grupo de investigación vinculado a la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Berkeley.

Agentes de ICE siguen a los funcionarios del MPD, listos para intervenir si alguna persona detenida o interrogada ha excedido el tiempo de su visa o se encuentra en el país de manera ilegal, dijo un funcionario de las fuerzas del orden a CNN.

En respuesta a los hallazgos de CNN, la portavoz de la Casa Blanca Abigail Jackson dijo que los medios estaban intentando restar importancia a los “resultados excepcionales” de la campaña de Trump en Washington.

“Las caídas en la criminalidad no son ‘moderadas’, son un cambio de vida para los incontables residentes y visitantes de la ciudad de Washington que no han sido asesinados, robados, víctimas de robo de autos o de delitos violentos en general en la última semana”, dijo Jackson. “La prioridad de esta operación sigue siendo sacar a los criminales violentos de las calles, sin importar su estatus migratorio”.

Pero el notorio aumento en las cifras de inmigración también dispara las preocupaciones de algunos líderes de la ciudad, incluida la alcaldesa Muriel Bowser, de que el verdadero propósito de la intervención local de Trump es perseguir a inmigrantes indocumentados.

Cuando se le preguntó el jueves si la declaración de emergencia por crimen de Trump era un pretexto para aplicar su campaña migratoria, Bowser dijo a los periodistas que una reciente orden de la secretaria de Justicia, Pam Bondi, “se centró casi exclusivamente en la aplicación de la ley migratoria y en el control de campamentos de personas sin hogar”.

“Así que los dejaré sacar sus propias conclusiones”, dijo Bowser.

El fiscal de la ciudad de Washington ha presentado una demanda que impugna la orden de Bondi de ignorar las leyes de santuario vigentes en la capital, que hasta ahora limitaban la capacidad de la fuerza policial para cooperar con ICE en casos de inmigración. Sin embargo, durante una audiencia la semana pasada, el juez federal que preside el caso indicó que la autoridad de Trump bajo la Ley de Autonomía probablemente le permite ordenar a la Policía que asista a ICE.

Videos virales han circulado esta semana en la ciudad de Washington mostrando a agentes de ICE —portando sus ahora características mascarillas— mientras arrestaban a inmigrantes, incluidos algunos repartidores de comida, y en una ocasión rompiendo las ventanas de un auto para detener a dos hombres.

Durante una noche de mayor presencia policial esta semana, CNN siguió a funcionarios que respondían a reportes de tiroteos, posesión de drogas y armas de fuego y un vehículo robado. Los federales se comunicaban por los canales de la policía local mientras detenían y registraban vehículos y respondían a reportes de delitos, advirtiéndose mutuamente sobre las cámaras de velocidad de Washington.

El MPD y sus socios federales también han establecido puntos de control de tráfico durante la última semana —una herramienta policial poco común en el distrito—, incluido un gran retén con decenas de funcionarios y agentes en una autopista que sale de la ciudad.

Se vio a agentes deteniendo a ciertos vehículos y realizando registros, aunque no estaba claro cómo las fuerzas del orden determinaban a quién detener y a quién dejar pasar.

Al caer la noche, la comunicación policial se intensificó, con funcionarios locales y federales recorriendo juntos las calles en largas filas de luces intermitentes y autos sin identificar a alta velocidad.

Pero algunos incidentes, como un tiroteo en una de las zonas de mayor delincuencia en el sureste de la ciudad, fueron atendidos únicamente por funcionarios del MPD.

“Solo vienen cuando pasa algo malo”, dijo a CNN un residente que estaba afuera de la cinta policial tras el tiroteo. La noche del miércoles, parecía haber relativamente pocos agentes federales patrullando las calles de Washington a pie, algo que era común en los primeros días desde la decisión de Trump. En lugar de eso, los agentes permanecieron en sus vehículos sin distintivos, esperando llamadas a través de la radio.

“Simplemente parece una exageración”, dijo otro residente a CNN durante una salida nocturna en el popular corredor de U-Street, en la ciudad, lleno de restaurantes, clubes y tiendas de vapeo.

Aproximadamente ocho de cada diez residentes de la ciudad de Washington se oponen a la toma de control policial de Trump y al despliegue de la Guardia Nacional y el FBI, según una encuesta de Washington Post-Schar School. El vicepresidente J. D. Vance y otras figuras del Gobierno han desestimado esos números, y afirmaron sin citar pruebas que el aumento de personal federal es popular entre los residentes locales.

Es probable que el panorama completo del crimen en la ciudad de Washington bajo el control de Trump siga evolucionando. Las cifras analizadas por CNN se basan en los datos preliminares disponibles el viernes por la mañana y podrían cambiar con el tiempo, ya que algunos delitos tardan más en ser ingresados en la base de datos del Departamento. Además, los datos no cubren todos los delitos de la ciudad.

Las estadísticas también se han convertido en un factor de presión política en la toma de control de Trump. El viernes, el presidente amenazó en redes sociales con “una toma federal completa y total de la ciudad”, y acusó a Bowser de promover “cifras de criminalidad falsas y altamente inexactas”.

Mientras que funcionarios locales han señalado una disminución en la criminalidad en la ciudad de Washington en 2024 y 2025 tras un aumento en 2023, el Departamento de Justicia de Trump ahora está investigando si el MPD manipuló los datos de criminalidad.

La investigación surge tras informes de que un comandante del MPD fue puesto en licencia administrativa en medio de acusaciones de que el Departamento estaba falsificando datos de criminalidad en un distrito, clasificando delitos como de menor gravedad de lo que realmente eran. La propia investigación interna del MPD sobre el tema sigue en curso.

Pero Trump también ha exagerado en lo relativo al impacto de la toma de control federal, al proclamar el viernes que había provocado un “milagro” de seguridad pública nunca visto en la memoria reciente: la capital del país pasando una semana sin un solo homicidio reportado.

“La ciudad de Washington era un infierno, y ahora es segura”, dijo Trump a los periodistas el viernes. “Odio decir esto, porque no suena muy bien, pero no ha habido asesinatos en la ciudad de Washington en la última semana. Es la primera vez en la memoria de cualquiera que no se ha tenido un asesinato en una semana”.

Es correcto que no ha habido asesinatos en la ciudad durante la última semana, según los datos públicos del MPD. Han ocurrido dos asesinatos desde que Trump firmó su decreto asumiendo el control del Departamento de Policía: uno en la noche del 11 de agosto, el mismo día en que se firmó la orden, y otro el 13 de agosto.

Pero no es la primera semana reciente sin homicidios, como afirmó Trump. No se reportaron asesinatos desde el 4 al 11 de mayo, del 11 al 17 de abril y tampoco en un periodo de más de dos semanas del 25 de febrero al 12 de marzo.

Se han cometido un total de 89 homicidios hasta ahora en 2025, según los datos del distrito. En algunos casos, los asesinatos se confirman y se agregan a la base de datos pública del MPD semanas o meses después de ocurridos, por lo que es posible que se agreguen casos adicionales.

Las protestas contra la represión han sido esporádicas; algunos residentes en algunos vecindarios salieron a las calles después de que se observara a agentes de ICE u otros funcionarios federales, a veces formando multitudes alrededor de los agentes y coreando para que se vayan.

En el tribunal, los abogados del Departamento de Justicia dijeron que la autoridad de Trump sobre el MPD expirará al final del período de 30 días establecido en la Ley de Autonomía, que el presidente ha citado como base de su medida.

Pero ni el Departamento de Justicia ni la Casa Blanca han dicho si Trump continuará usando agentes federales y los cientos de miembros de la Guardia Nacional que ha desplegado después de que expire su mes de control sobre el Departamento de Policía. El propio presidente ha dicho que podría mantenerlos allí “todo el tiempo que quiera”.

