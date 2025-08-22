Publican la transcripción de la entrevista de Ghislane Maxwell con Todd Blanche

Por Hannah Rabinowitz, CNN

El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) publicó la transcripción y el audio de la entrevista que el vicesecretario de Justicia, Todd Blanche, realizó a Ghislane Maxwell.

Por separado, el Departamento de Justicia dice que ha enviado registros relacionados con el difunto delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein al Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.

CNN está revisando el material.

Poco antes de que el DOJ publicara la transcripción, el presidente Donald Trump dijo a los periodistas que apoyaba la transparencia en el caso.

“La gente inocente no debería salir perjudicada. Pero yo apoyo que se mantenga totalmente abierto. No me importa en lo más mínimo. Hay mucha gente que podría ser mencionada en esos archivos que no lo merece,” dijo en respuesta a una pregunta de Alayna Treene de CNN. “Porque él conocía a todo el mundo en Palm Beach. Yo no sé nada sobre eso”.

Trump dijo que le había dicho a la secretaria de Justicia, Pam Bondi, que diera al Congreso tanta información como fuera posible.

“Todo el asunto de Epstein es un engaño de los demócratas. Así que tuvimos los mejores seis meses, siete meses en la historia de la presidencia, y los demócratas no saben qué hacer, así que siguen sacando ese tema”, dijo Trump.

El presidente del Comité de Supervisión de la Cámara, James Comer, dijo el jueves que su panel “trabajaría tan rápido como podamos” para hacer públicos los registros.

“Ya saben, esta es información sensible. Queremos asegurarnos de no hacer nada que pueda dañar o poner en peligro a ninguna de las víctimas involucradas en esto, pero vamos a ser transparentes”, dijo Comer a los periodistas en el Capitolio.

Cuando CNN le preguntó por qué el comité no publicaría inmediatamente los archivos, ya que el Departamento de Justicia fue instruido por la citación de la Cámara para redactar las identidades de las víctimas y otra información sensible, Comer respondió: “No puedo imaginar muchos escenarios en los que censuraríamos algo más”.

