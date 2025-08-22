El padre de Miguel Uribe Turbay se convierte en precandidato presidencial de Colombia tras la muerte de su hijo

Por CNN en Español

Miguel Uribe Londoño, padre del fallecido político Miguel Uribe Turbay, es el nuevo precandidato presidencial del Centro Democrático en Colombia, informó el partido este viernes.

“El señor Uribe Londoño expresó que la familia de Miguel Uribe Turbay decidió por unanimidad que fuera él quien entrara al proceso de selección del candidato presidencial del partido Centro Democrático en ausencia de su hijo. Teniendo en cuenta lo anterior, el partido Centro Democrático y sus precandidatos presidenciales le dan la bienvenida al señor Miguel Uribe Londoño, quien a partir del día de hoy ingresa al proceso de selección del candidato presidencial”, comunicó Centro Democrático en un comunicado.

Miguel Uribe Turbay sufrió un atentado el 7 de junio en Bogotá, a raíz del cual murió el 11 de agosto. Fue un senador y precandidato presidencial, cercano al expresidente Álvaro Uribe Vélez y fuerte crítico del actual Gobierno de Gustavo Petro.

Noticia en desarrollo*

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.