El ICE detiene a tiktoker colombiana durante transmisión en vivo

Por Zoe Sottile, Sharif Paget y Ana Melgar, CNN

Una tiktoker inmigrante colombiana que publica sobre asuntos migratorios para decenas de miles de seguidores fue detenida el viernes en Los Ángeles por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) mientras transmitía en vivo desde un automóvil.

En la parte del video de la transmisión en vivo que CNN vio y confirmó, se desarrolla una escena caótica mientras Leidy Tatiana Mafla Martínez suplica a los agentes del ICE que esperen antes de arrestarla.

Un video tomado por alguien que pasaba en auto muestra a los agentes del ICE sacando a Mafla Martínez del asiento del pasajero antes de arrestarla.

La subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Tricia McLaughlin, describió a Mafla Martínez como una “extranjera criminal ilegal de Colombia que fue condenada por conducir bajo la influencia en Los Ángeles”.

En una declaración a CNN, McLaughlin dijo que Mafla Martínez ingresó a EE.UU. en 2022 y fue liberada bajo el Gobierno de Biden. CNN ha solicitado al DHS más información sobre las circunstancias de la liberación de Mafla Martínez y su estatus migratorio.

La creadora de TikTok dijo que experimentó dificultad para respirar durante el arresto del viernes y recibió tratamiento médico, según McLaughlin, quien agregó que será retenida bajo custodia del ICE “en espera de procedimientos de deportación”.

Documentos judiciales muestran que Mafla Martínez fue arrestada en 2023 por conducir bajo la influencia y se declaró “nolo contendere”, o no impugnó. Fue sentenciada a tres años de libertad condicional y se le ordenó pagar multas, así como participar en programas relacionados con conducir bajo la influencia. CNN se ha puesto en contacto con el abogado que representó a Mafla Martínez en su caso de 2023 para obtener comentarios.

La consulta de custodia del ICE muestra que Mafla Martínez está bajo custodia en la Instalación Regional de Detención Imperial en Calexico, California.

