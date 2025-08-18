Agentes federales abren fuego contra una familia en San Bernardino durante un operativo inmigratorio, dice el DHS

Por Karina Tsui, CNN

Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) abrieron fuego durante un operativo de control inmigratorio en San Bernardino, California, el sábado, y lo calificaron como un acto de defensa propia después de que un hombre “atropellara a dos agentes de la CBP con su vehículo”, informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

Pero la familia dentro del vehículo dijo que huyó por temor a su seguridad después de que hombres encapuchados salieran de autos sin identificación, rodearan su camioneta con armas desenfundadas y rompieran las ventanas.

Martín, uno de los tres hombres que iban en el vehículo, dijo a KABC —afiliada de CNN— que trabajaba con su suegro y su cuñado, de 18 años, el sábado por la mañana cuando de repente su vehículo fue rodeado.

Los agentes no se identificaron y la familia permaneció dentro del auto cerrado con llave, relató Martín, a quien KABC solo identificó por su nombre de pila.

Videos grabados desde el interior de la camioneta muestran al menos a tres agentes encapuchados con chalecos tácticos marcados con la palabra “police” rodeando el auto. Al menos uno de los agentes llevaba una gorra con las siglas “CBP”.

En las imágenes se ve a los agentes pidiendo a los hombres que estaban adentro de la camioneta que bajaran la ventana, pero ellos se negaron. Luego se observa a los agentes romper dos ventanas del vehículo antes de que el conductor acelerara para huir.

No está claro por qué el DHS perseguía a los hombres en el vehículo.

“Una vez que se rompieron los vidrios, mi suegro, temiendo por su vida, desde su perspectiva… condujo el vehículo lejos de donde estaban esos agentes”, dijo Martín a KABC.

En los videos no queda claro en qué momento los agentes fueron golpeados por el vehículo. En su comunicado, el DHS dijo que dos agentes resultaron heridos, sin precisar la gravedad de las lesiones.

Cuando la camioneta se aleja, en los videos se escuchan tres aparentes disparos y en una de las grabaciones se ven lo que parecen ser agujeros de bala en el costado del vehículo.

“Gracias a Dios, las balas no atravesaron la camioneta. Solo entraron, quedaron incrustadas en la puerta, pero estaban dirigidas a mi cuñado, que iba en el asiento delantero del pasajero”, dijo Martín a KABC.

Ya en casa, los hombres llamaron a la Policía de San Bernardino para denunciar el incidente, dijo Martín.

A las 9:30 a.m., aproximadamente una hora después de la detención del vehículo, agentes armados de inmigración y del Departamento de Seguridad Nacional, junto con la Policía de San Bernardino, rodearon la vivienda de la familia, según la organización Inland Coalition for Immigrant Justice. Permanecieron en el lugar hasta las 3:45 p.m., a pesar de no presentar nunca una orden judicial, “presionando al individuo para que saliera y poniendo a toda la familia en temor”, señaló la organización en un comunicado enviado a CNN.

“Esto es un claro abuso de poder. Disparar contra civiles, detener a familias sin causa y silenciar las voces de la comunidad es inaceptable y debe terminar”, dijo la organización.

El DHS informó que la Policía local “localizó al individuo en una residencia y lo tuvo brevemente bajo custodia”, pero “fue liberado” y los agentes se retiraron del lugar.

“Esta decisión se tomó a pesar de que el individuo se negó a cooperar e hirió a dos agentes, otro terrible ejemplo de las políticas prosantuario de California en acción, que protegen a criminales en lugar de a las comunidades”, señaló el DHS en un comunicado.

Según KABC, la Policía de San Bernardino citó la Ley de Valores de California, que impide que las fuerzas del orden locales ayuden a funcionarios federales en acciones de control inmigratorio.

La Policía dijo a KABC que luego regresaron al lugar a petición de funcionarios federales, debido a que una multitud se estaba formando, mientras los agentes intentaban arrestar a un hombre. El Departamento indicó que supo que el hombre, cuya identidad no fue revelada, era buscado por agredir a un agente federal.

No está claro si el hombre fue detenido. CNN se ha comunicado con la Oficina del Sheriff del Condado de San Bernardino y con la Policía de San Bernardino para obtener más información.

