Trayectoria del huracán Erin: dónde está y hacia dónde se dirige

Por CNN Español

El huracán Erin continúa fortaleciéndose este sábado mientras avanza sobre el noreste del Caribe este sábado, provocando fuerte oleaje y generando lluvias y ráfagas de vientos a las islas situadas al sur de su trayectoria.

Según el Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. (NHC, por sus siglas en inglés), Erin se ha convertido en un huracán de categoría 5 con vientos sostenidos de 260 km/h. Los vientos de la tormenta han más que duplicado su velocidad en las últimas 24 horas: Erin era una tormenta tropical de 112 km/h a las 8 a.m. del viernes.

Erin se encuentra a unos 170 km al noreste de Anguila, señala el Centro Nacional de Huracanes.

La tormenta pasará justo al norte de las Islas de Sotavento, las Islas Vírgenes y Puerto Rico este fin de semana, mientras gira gradualmente hacia el norte. Es improbable que toque tierra directamente en alguna de las islas del noreste del Caribe, aunque se han emitido alertas tropicales para algunas de estas zonas, advirtiendo sobre posibles amenazas.

Se espera un fortalecimiento continuo durante este sábado, impulsado por el Atlántico, que está más cálido de lo normal. De hecho, para mediados de la próxima semana, se pronostica que Erin al menos duplique o triplique su tamaño, lo que resultará en condiciones marítimas adversas en el Atlántico occidental.

Esta es su trayectoria prevista:

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.