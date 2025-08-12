26 países de la UE afirman que Ucrania debe tener voz y voto en su futuro

Por Helen Regan, CNN

Los ucranianos deben tener la libertad de decidir su futuro, afirmaron los líderes de la Unión Europea en una declaración conjunta antes de la cumbre entre el presidente de EE.UU. Donald Trump y su homólogo de Rusia Vladimir Putin el viernes.

“El camino hacia la paz en Ucrania no puede decidirse sin Ucrania”, afirmaba el comunicado de los 26 jefes de Estado y de gobierno europeos. “Las negociaciones significativas solo pueden tener lugar en el contexto de un alto el fuego o una reducción de las hostilidades”.

Hungría, que durante mucho tiempo ha sido el aliado más cercano de Putin en Europa, fue el único Estado miembro de la UE que no firmó la declaración de los líderes.

Los líderes expresaron su satisfacción por los esfuerzos de Trump para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania, pero señalaron que “una paz justa y duradera que traiga estabilidad y seguridad debe respetar el derecho internacional”.

“Compartimos la convicción de que una solución diplomática debe proteger los intereses vitales de seguridad de Ucrania y Europa”, declararon.

El comunicado afirmaba que Ucrania tiene el “derecho inherente” a “elegir su propio destino” y que la UE “seguirá apoyando a Ucrania en su camino hacia la adhesión a la UE”.

No está claro si el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, participará en la cumbre del viernes, aunque el presidente de EE.UU. ya había indicado que no lo haría.

