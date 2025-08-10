Nvidia y AMD acuerdan pagar 15 % de ingresos por ventas de chips en China al Gobierno de EE.UU., informa Financial Times

Por Nectar Gan, CNN

Este inédito acuerdo de reciprocidad forma parte de un pacto con el Gobierno de Trump para obtener licencias que permitan vender en China los chips H20 de Nvidia y MI308 de AMD, según Financial Times, que citó este domingo a personas familiarizadas con la situación, incluido un funcionario estadounidense.

La administración Trump aún no ha decidido cómo utilizar el dinero, dijeron al Financial Times dos personas al tanto del acuerdo.

The New York Times y Reuters también informaron posteriormente sobre el acuerdo de comisión del 15 %, citando a sus propias fuentes.

Según otro reporte del Financial Times, China quiere que Estados Unidos alivie los controles de exportación sobre un componente clave para los chips de inteligencia artificial como parte de un acuerdo comercial previo a una posible cumbre entre el presidente Donald Trump y el líder chino Xi Jinping.

Funcionarios chinos han dicho a expertos en Washington que Pekín quiere que el Gobierno de Trump relaje las restricciones a la exportación de chips de memoria de gran ancho de banda (HBM), informó Financial Times, citando a varias personas familiarizadas con el asunto.

El reporte se conoce cuando está por expirar, el 12 de agosto, la tregua comercial que frenó la imposición de aranceles de tres dígitos entre Estados Unidos y China. Negociadores de ambos países se reunieron a finales de julio en Estocolmo para discutir una posible extensión, que aún está pendiente de la aprobación de Trump.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.