“Patriotas”, adolescentes y también agentes de migración: Noem cambia los requisitos para unirse a ICE

La secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, anunció este miércoles la eliminación de todos los límites de edad para los aplicantes de ingreso al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Anteriormente, según todavía figura en la web del Departamento, los aspirantes debían tener como mínimo 21 años. Además, había un máximo de 37 o 40, según la posición a la que estén aplicando.

“Estamos eliminando el límite de edad para los agentes de ICE”, dijo Noem en un comunicado. “Los candidatos cualificados ahora pueden presentar su solicitud sin límite de edad”, remarcó.

El anuncio añade que todos los aplicantes deberán someterse a exámenes médicos, pruebas de detección de drogas y completar una prueba de aptitud física.

Destaca también que, tras la aprobación de la “gran y hermosa” ley de políticas internas, que le otorgó a la agencia US$ 75.000 millones de presupuesto hasta 2029, el ICE ofrece un paquete de incentivos para las fuerzas federales que incluye un bono de firma de hasta US$ 50.000 y opciones de pago y condonación de préstamos estudiantiles, entre otros.

“Nuestro país necesita estadounidenses comprometidos que se unan al ICE para expulsar a lo peor de lo peor de nuestro país”, dice el comunicado.

Más de 20.000 personas trabajan para el ICE en más de 400 oficinas en Estados Unidos y en todo el mundo, según el sitio web de la agencia, que comenzó a operar en 2003.

Una encuesta de julio de la Universidad de Quinnipiac mostró que los votantes desaprobaban la forma en que el ICE aplicaba las leyes de inmigración (57 % contra 39 %). Las cifras del ICE sobre inmigración fueron incluso ligeramente peores que las de Trump.

Además, una encuesta de CNN publicada en julio mostró que un 53 % de los estadounidenses se oponían a la ampliación del financiamiento del ICE por parte de Trump, contra el 31 % que no.

