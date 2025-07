Pablo Rodríguez: “Ahora en el mundo, se hace en Estados Unidos, en Europa, en Latinoamérica, muchos países, esa sedación”

“Cuando ese procedimiento no es posible porque hay un paciente con discapacidad, ya sea motora o cognitiva o una fobia extrema, digamos, que no puede ser salvada mediante la intervención de un profesional psicólogo que ayude. Ese paciente iba a la anestesia general, con los riesgos que conlleva, y a veces para arreglar un cardio de 15 minutos, o 20. Entonces, armarte un quirófano para hacer un procedimiento simple. Eso no tiene mucho sentido”, señaló.

