Competir por la fe: la capital española prevé constuir el Cristo más grande del mundo en 2030

En la primera fase, la actual, el objetivo es recaudar cerca de US$ 158.000 (135.000 euros), y ya han logrado más de US$ 126.000 (108.206 euros). En la siguiente fase, que se desarrollará entre marzo de 2026 y junio de 2028, pretenden lanzar una campaña de micromecenazgo mundial con la que esperan recaudar alrededor de US$ 5,9 millones, para así iniciar la construcción.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.