Tres comensales murieron por ingerir hongos venenosos. ¿Fue un asesinato o un “terrible accidente”?

Mandy afirmó que no había ningún motivo para un triple asesinato y que, de hecho, había varias razones por las que Patterson no querría matar a sus invitados. No tenía problemas económicos, vivía en una casa grande y tenía la custodia casi exclusiva de sus dos hijos pequeños, que estaban muy unidos a sus abuelos, dijo.

“Estoy harta de esta mi**da, no quiero tener nada que ver con ellos”, escribió en diciembre de 2022. “Pensaba que sus padres querrían que él hiciera lo correcto, pero parece que su preocupación por no sentirse incómodos y no querer involucrarse en los asuntos personales de su hijo prevalece sobre eso, así que que se jo**n”.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.