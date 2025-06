Trump exagera el desorden para justificar el uso de militares en territorio estadounidense

Aun así, Trump tiende a exagerar y a lanzar amenazas que no siempre cumple. Y su Gobierno todavía no ha utilizado a los militares en las calles de Los Ángeles para enfrentar directamente a los manifestantes. En su mayoría, están protegiendo varios edificios federales, lo que llevó a los demócratas a expresar su rechazo el martes, cuando el Departamento de Defensa reveló que la operación cuesta US$ 134 millones.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.