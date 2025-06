Facundo Nejamkis: “Creo que es una caja de Pandora que se abre en la política argentina”

“Supongamos, un 25% de los argentinos se manifiesta seguidor de ella, o que la apoya, o que le gustaría que vuelva al gobierno. Bueno, es uno de cada cuatro, es significativo y es importante. Ahora no sabemos cómo va a reaccionar esa gente, cómo va a reaccionar el partido que la cobija a Cristina, que es el periodismo, si ve que su líder está presa, está presa en qué condiciones, en fin. Creo que es una caja de Pandora que se abre en la política argentina, que no me termina de quedar claro a quién le conviene”, cerró.

