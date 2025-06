Nuevos documentos dan idea del estado mental de Luigi Mangione en los meses previos al homicidio del CEO de UnitedHealthCare

En agosto de 2024, aproximadamente cuatro meses antes de que supuestamente disparara y diera muerte a Thompson en el centro de Manhattan, Mangione escribió en su diario: “Por fin me siento seguro de lo que haré. Los detalles se están concretando. Y no tengo ninguna duda sobre si es correcto o justificado. Me alegro, en cierto modo, de haber postergado el asunto, porque me permitió aprender más sobre UnitedHealthcare”.

