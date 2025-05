La “palabra con r” está de regreso: cómo fue que un insulto volvió a normalizarse en el discurso público

La presión para retirar la palabra con r creció en la década de 1970, según van Heumen, cuando las personas con discapacidad defendieron su derecho a participar plenamente en la sociedad y a poner fin al uso de un lenguaje discriminatorio. Casi 40 años después, la campaña “Spread the Word to End the Word” (Difunde la palabra para acabar con la palabra) animó especialmente a los jóvenes a dejar de utilizar el insulto para ofender a sus compañeros.

