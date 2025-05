Troccoli: “Habla mal del sistema que los jubilados tengan que recurrir a la Justicia para reclamar”

Sobre una eventual reforma, fue cauto: “Por ahora reforma no vamos a tener, sí puede haber algún parche”. Y añadió: “Si después de 20 años el sistema sigue sin funcionar, 20 años de moratoria, me parece que por ese lado no va. El Ejecutivo sin lugar a dudas no quiere plasmar una nueva moratoria”.

Consultado sobre una reforma del sistema previsional, Troccoli reconoció: “Es cierto que tener un sistema con casi 70 y pico por ciento, tres cuartas partes, que no realizó los aportes necesarios, es difícil de que sea viable. Pensemos que no somos Holanda, que no tenemos un pozo de petróleo a nombre del Estado para pagarle, estamos complicados. Eso es cierto”.

