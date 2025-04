“Hands off”: protestas masivas en EE.UU. y otros países del mundo contra Donald Trump y Elon Musk

“Pensaron que éramos un blanco fácil. Pero déjenme decirles algo sobre los miembros de los sindicatos y los veteranos. No nos van a intimidar. Yo mismo soy un veterano. Soy veterano del Ejército. No nos silenciarán. No nos doblegaremos. Nos levantaremos y diremos ‘quiten las manos de nuestro sindicato’. Nos pondremos de pie y diremos ‘quiten las manos de nuestro contrato’”, dijo el presidente de AFGE, Everett Kelley.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.