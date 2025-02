El papa Francisco aprueba que se canonice al beato venezolano José Gregorio Hernández

Con respecto a la salud de Francisco, el Vaticano informó pasadas las 8:00 a.m. hora local de este martes que el papa había “descansado bien, toda la noche”. El Vaticano no ofreció más detalles con respecto al boletín de la noche anterior, en el que se señaló que había una leve mejoría, que no preocupaba la infección renal leve detectada el domingo y que no hubo otras crisis asmáticas.

