Así fue como El Grinch, una sorprendente película de Navidad, se convirtió en una de las favoritas del mundo de la moda

Las grandes faldas y las siluetas de relojes de arena inspiraron un look en particular: el vestido de ceremonia navideña de Martha May. El corpiño de terciopelo carmesí adornado tenía un escote en forma de corazón, rematado con un borde recortado del mismo tul verde bosque que formaba la voluminosa falda. “Me volvía loca el tul”, dijo Ryack.

Pero no tiene por qué ser necesariamente así, y un clásico navideño en particular es la prueba: el trabajo de la diseñadora de vestuario Rita Ryack, nominada a un Oscar, en El Grinch, la adaptación de acción real de 2000 de “Cómo robó el Grinch la Navidad”, del Dr. Seuss, recordó a los espectadores que abrigarse no tiene por qué ser aburrido, y que la Navidad puede —y debe— ser elegante. La visión ultraglamurosa del atuendo navideño en esta película distaba mucho de lo que se ofrecía en otros lugares; es una visión maximalista de la humilde historia de origen seussiano, que sigue el arco de redención del Grinch, un irascible antihéroe verde (interpretado por Jim Carrey) que les arrebató la Navidad a los Quién de Villaquién.

