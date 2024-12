Los conductores del sindicato Teamsters amplían la huelga contra Amazon

Se espera que la interrupción laboral sea una huelga de duración determinada, no una huelga tradicional que detiene la producción hasta que se alcanza un acuerdo contractual, que es lo que sucedió en huelgas recientes de alto perfil en Boeing, los tres grandes fabricantes de automóviles de Detroit y estudios de Hollywood. Amazon sigue insistiendo en que el sindicato no representa a ninguno de sus trabajadores y no tiene intención de entablar conversaciones.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.