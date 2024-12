“Moana 2”, “Wicked” y “Gladiador II” triunfan en taquillas de cine el fin de semana de Acción de Gracias

Daniel Loria, director editorial de The Boxoffice Company, dijo que Gladiador II no tiene competencia directa hasta mediados de diciembre, cuando se estrene Kraven El Cazador, de Sony. Moana 2 no tendrá competidor en el cine familiar de animación hasta dentro de unas semanas, cuando tanto Sonic 3: La película como Mufasa: El Rey León se estrenan el 20 de diciembre. A partir del 25 de diciembre, en unos 1.000 cines norteamericanos habrá proyecciones interactivas de Wicked, en las que el público podrá cantar al ritmo de la película.

A Red One le siguió The Best Christmas Pageant Ever, de Lionsgate, que recaudó US$ 3,27 en su segundo fin de semana.

Wicked, de Universal Pictures, ha recaudado US$ 262,4 millones en el mercado nacional, tras obtener otros US$ 80 millones entre el viernes y el domingo, según Comscore. Gladiador II, de Paramount Pictures, ha recaudado US$ 111,2 millones, US$ 30,7 millones de viernes a domingo.

