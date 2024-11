¿Qué es el E. coli, cuáles son sus causas y síntomas, cómo se propaga y previene?

“La mayoría de las infecciones se resuelven por sí solas”, según la Dra. Leana Wen, médica de urgencias y profesora clínica adjunta de la Universidad George Washington. Anteriormente fue comisionada de salud de Baltimore, con responsabilidades que incluían supervisar la seguridad alimentaria. “Los pacientes necesitan un tratamiento de apoyo con hidratación, pero no necesitan una terapia específica. Algunos se benefician de los antibióticos. Luego hay algunas infecciones, en particular la O157:H7, en las que no se utilizan antibióticos y, de hecho, podrían empeorar la enfermedad”.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.